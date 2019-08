Este jueves, día clave en el futuro de James

Todo apunta a que James Rodríguez finalmente se quedará en el Real Madrid. El jugador estaría en la convocatoria para el primer partido de Liga, del próximo sábado, e incluso su camiseta con el número 16 ya está a la venta. Sin embargo, el mercado de pases no ha cerrado y este jueves podría ser una fecha clave para confirmar su permanencia o su salida.

Según la información que se maneja en Italia, el jueves 15 de agosto fue la fecha límite que se plantearon los presidentes de Real Madrid, Florentino Pérez, y del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, por James.



El diario italiano ‘La Repubblica’ aseguró hace un par de semanas que hay un pacto entre ambos clubes para beneficiar al cuadro italiano.



Según la publicación, ambos dirigentes pactaron la cesión de James Rodríguez al Nápoles siempre y cuando el club blanco no lograra traspasar al colombiano antes del 15 de agosto, es decir este jueves, cosa que no ha sucedido, aunque se han conocido supuestas ofertas y negocios fallidos para transferir al volante.



Así las cosas, el Nápoles quemaría su última carta para fichar al colombiano como cedido, si es que el Madrid decide mantener este supuesto acuerdo.



Mientras tanto, toda la información reciente apunta a que el colombiano no se irá del Madrid, más allá de las diferencias que pueda tener con el DT Zinedine Zidane.



