¿Cómo funciona el Tribunal de Disciplina de la Conmebol?

En otro episodio singular dentro de una Copa Libertadores marcada por las polémicas, la Conmebol deberá revisar en estas horas la presentación hecha por Boca respecto de los incidentes del sábado pasado en los alrededores del estadio Monumental, con la agresión al micro que transportaba al plantel, la lesión en el ojo izquierdo que sufrió el capitán Pablo Pérez y la consecuente inferioridad de condiciones para jugar la segunda final contra River.

En medio de gestiones que iban y venían, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció el domingo, poco después de las 14, la postergación sin fecha del superclásico.



En principio, hay una intención de disputar el encuentro el sábado 8 de diciembre, una vez que esté dada la "igualdad de condiciones" para ambos equipos.



Sin embargo, antes de que se reúnan los presidentes de River y Boca, Rodolfo D ´Onofrio y Daniel Angelici, respectivamente, primero habrá que conocer la resolución del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que deberá expedirse sobre el reclamo de Boca, que exigió la aplicación de los artículos 8 y 18 del reglamento, que se refieren a la responsabilidad del local (River, en este caso) sobre incidentes, y a las sanciones correspondientes, con diversas variantes al respecto.



El Tribunal es el mismo que, por ejemplo, dispuso las sanciones a los entrenadores de Boca y River en las semifinales de vuelta, y que debió tratar varios casos de jugadores debidamente incluidos o no a lo largo de esta Libertadores.



Cómo está integrado, según el estatuto de Conmebol

1. El Tribunal de Disciplina está compuesto de un Presidente, un Vicepresidente y tres miembros, debiendo cada uno de ellos poseer nacionalidad distinta a los restantes.



2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente y en caso de que éste no pudiere actuar, será sustituido por el integrante de mayor antigüedad de entre los miembros.



3. El Tribunal de Disciplina decidirá en presencia de su Presidente o quien lo sustituya y de al menos dos de sus miembros, salvo en los casos establecidos para Juez Único.



4. El Tribunal de Disciplina podrá imponer las sanciones descriptas en los Estatutos y el presente Reglamento Disciplinario a los sujetos mencionados en el Artículo 3.



Está conformado por cinco miembros, uno de ellos argentino. El presidente es Eduardo Gross Brown, de Paraguay, seguido por Amarilis Belisario (venezolana), y otros tres miembros: . Antonio Carlos Meccia (Brasil), Cristóbal Valdés (Chile) y Diego Carlos Hernán Pirota, argentino.



Eduardo Gross Brown: es el presidente del Tribunal. Nacido en Paraguay, abogado, es el más antiguo en el puesto. Formó parte, por ejemplo, de la decisión hace tres años, cuando Conmebol le dio por perdido el partido a Boca ante River, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, debido al episodio del gas pimienta. Forma parte de un gran estudio en su país.



Amarilis Belisario: es la única mujer en el Tribunal de Disciplina. Abogada, trabajó como asesora de la Federación de Fútbol de Venezuela. También lleva varios años en Conmebol.



Cristóbal Valdés: el chileno, también abogado, llegó al Tribunal de Disciplina en mayo de este año. Se desempeñó como abogado corporativo.



Antonio Carlos Meccia: es el más nuevo de los cinco como integrante del Tribunal. Llegó en agosto de este año, tras recibir una carta de Conmebol. "Actúo como un juez decidiendo sobre suspensiones o absolviendo", contó en una entrevista que brindó a un medio de su país apenas fue designado. Antes trabajó en el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil.



La excepción

1. Cualquier miembro de un órgano judicial se abstendrá si el mismo, una asociación, un club o persona física de su propia nacionalidad están directamente involucrados en el expediente en cuestión, o en casos en que se tenga interés personal en el asunto de que se trate o que ponga en duda su imparcialidad como ser:



a) Si el miembro de que se trate tiene interés directo en el asunto.



b) Si está vinculado a alguna de las partes.



c) Si posee la misma nacionalidad que la parte encausada (asociación, club, oficial, jugador, etc.). d) Si se ha ocupado anteriormente del asunto ejerciendo otra función.



2. En el supuesto de que se plantee una petición de recusación, el Presidente del órgano judicial o quien lo sustituya, la resolverá sin más trámite.



3. Las actuaciones procedimentales en que haya intervenido un miembro recusado o abstenido posteriormente serán nulas de pleno derecho. La Nación, Argentina, GDA