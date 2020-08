Immobile, el goleador silencioso que superó a Ronaldo y a Messi

Esta vez no fue ni Ronaldo ni Messi. Esta vez no fue ni del Real Madrid ni del Barcelona. Esta vez ni siquiera pudo ser Lewandowski, que hizo méritos. Esta vez fue un italiano de 30 años, un goleador silencioso, el que se llevó la Bota de Oro de Europa al anotar 36 goles en esta temporada, la de la pandemia. Su nombre es Ciro Immobile, el delantero de Lazio que eclipsó a los mejores artilleros del mundo a punta de remates inatajables.

Immobile llegó al último partido de la temporada italiana con el Botín de Oro calzado y a medio amarrar. Solo le faltaba ajustarlo. Le llevaba cuatro goles de ventaja a Cristiano Ronaldo, el único que le podía arrebatar el trofeo, y ya había superado por un gol a Robert Lewandowski, el feroz delantero del Bayern Múnich, que se quedó en 34 tantos. Ronaldo desistió de la batalla. Ni siquiera fue convocado en el último partido de Juventus contra Roma. Entonces, Immobile supo antes de jugar, el sábado, que ya era el mejor anotador europeo.

No lleva el 9 ni el 10 en la espalda. Su número es el modesto 17, como si lo suyo fueran las cifras altas. Immobile no es ningún novato. Ninguna perla de la Lazio. Ya es un futbolista veterano, curtido, viejo zorro que casi siempre hace goles. Cuando de jugar en Italia se trata. De hecho, esta es la tercera vez que es el capocannoniere –como llaman los italianos en su mejor italiano al goleador de la Serie A–.



En 2014 hizo 22 tantos con el Torino y en 2018, 29 con Lazio. En esta oportunidad ni siquiera la suspensión por la pandemia afectó su olfato anotador. No quedó contento con superar a Lewandowski y a Cristiano, sino que anotó un gol más, con el que igualó el récord que tenía Gonzalo Higuaín de 36 goles en la serie A, en 2016. Además, es el tercer italiano en ganar la Bota de Oro, tras Luca Toni (2006) y Francesco Totti (2007).



Como si fuera poco, rompe con el dominio de Messi, ganador en las últimas tres temporadas, y Ronaldo; ellos dos se han prestado el botín en los últimos 11 años, solo cedido, de a una vez, a los uruguayos Luis Suárez y Diego Forlán.

Goles silenciosos

El delantero anotó, al minuto 25, el único gol de su equipo en la derrota contra Napoli. Foto: Maurizio Brambatti / EFE

Immobile nació en Torre Annunziata, un municipio de Nápoles. Creció con el sueño de cualquier niño napolitano: ser futbolista. Y, claro, no fue sencillo. Su sueño casi se ve frustrado por su estatura, era más pequeño que el promedio de jugadores de su edad y fue rechazado en equipos como Parma. Donde no lo desaprovecharon fue en Juventus, allí debutó con solo 18 años.



Tuvo una etapa de maduración en la Serie B, en equipos como Grosseto y Pescara, para luego retornar con más ambición en la Serie A, primero en el Génova y luego en el Torino, donde despuntó. Y llegó su experiencia internacional. Se fue al Borussia Dortmund alemán y allí no se adaptó, luego fue al Sevilla español, y tampoco se aclimató. Apenas hizo 2 goles en 8 partidos de la liga española, 4 en total. Por eso decidió volver a su país, donde se siente cómodo.



Y desde que aterrizó en Lazio, en la temporada 2016-2017, su apellido se hizo socio del gol: 23 goles, 29 goles, 15 goles. Muchos, pero todos silenciosos, goles que no hacían ruido. Quizá hasta ahora, cuando la bota dorada está bien amarrada en su pierna derecha, con la que hace casi todas sus anotaciones.



‘Perfecto para Lazio’

Un remate de Immobile. Foto: EFE

Por estos días, Immobile es el delantero de moda en Europa. La prensa habla de él. Sus gritos de gol aparecen en las portadas. Y cómo no, si opacó la temporada de Messi y Ronaldo. En todo caso, en Italia le acreditan parte de su fenomenal temporada al club, que juega para él, que lo conoce, y que él conoce al dedillo.



Daniele Najjar, periodista de 'La Gazzeta dello Sport', piensa que Immobile es un jugador perfecto para encajar en Lazio. “Es muy rápido, muy bueno en la finalización y ayuda mucho a su equipo, es el primer defensor del técnico Inzaghi. Hizo todos estos goles porque vive un gran momento, es un gran delantero. También por su equipo. Fue ayudado por el juego de Lazio, porque juega para él, con buenos pasadores como Savic o Luis Alberto. Immobile es perfecto para Lazio. No sé si en un club como Barcelona o Madrid pudiera hacer lo mismo, porque no es un atacante de ese nivel, tipo Benzema. Depende del tipo de juego y del momento. Hoy tiene 36 goles y de pronto el otro año hace 10. Pero si se queda en Lazio, hará muchos goles”, opina.

Su nombre vuelve a estar sonando en el mercado de pases, y se dice que equipos como Nápoles lo pretenden. Está tasado en Transfermarkt, portal especializado, en 40 millones de euros.



Con su selección hizo 6 goles en la clasificación para Rusia 2018, aunque Italia no clasificó. En Brasil 2014 tuvo la oportunidad de jugar contra Inglaterra y Uruguay, y no se destacó. Su paso por el seleccionado no ha sido rutilante, siempre a la sombra de otros atacantes, pero podría ser que ahora, en su mejor momento, llegue su consagración.



Immobile era un delantero un tanto anónimo en el resto de Europa. Pero ahora todo el mundo habla de él, de su fanatismo por los autos y los videojuegos; de su bella esposa, Jessica Melena, con la que tiene dos hijas, y, claro, de sus goles, los 36 con los que se calzó la Bota de Oro.

Goleadores en Europa

Ciro Immobile (Lazio, ITA) 36 goles

Robert Lewandowski (Bayern, GER) 34

Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA) 31

Timo Werner (Leipzig, GER) 28

Lionel Messi (Barcelona, ESP) 25

Jamie Vardy (Leicester ENG) 23

Romelu Lukaku (Inter, ITA) 23

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) 22

Danny Ings (Southampton, ENG) 22

Karim Benzema (Real Madrid, ESP) 21



Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA) 18

Luis Muriel (Atalanta, ITA) 18

Duván Zapata (Atalanta, ITA) 18



