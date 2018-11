Este es Paranaense, el rival de Junior en la final de la Suramericana

Atlético Paranaense es el primer finalista de la Copa Suramericana. Ya instalado en esa instancia enfrentará a Junior, que este jueves derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe.

Paranaense llegó a la final por primera vez en su historia, tras eliminar a un débil Fluminense, al que venció por 2-0 en Río de Janeiro. Apenas tardó cuatro minutos el Furacão, que llegaba al Maracaná con la ventaja del 2-0 de la ida, en acabar con las esperanzas de los locales, gracias al tempranero tanto de Nikão. Sumido en la peor racha sin goles de su historia, el Flu no consiguió remontar y aun encajó el tanto de Bruno Guimarães (54). De esta manera, continuó sumando minutos a su sequía de ocho partidos sin marcar.

Video El gol de Teo Gutiérrez con el que Junior venció a Santa Fe

Finalista de la Copa Libertadores 2005, que conquistó el São Paulo, Paranaense entra así en su primera decisión de la Copa Suramericana, tras haberse quedado a las puertas en 2006, cuando perdió en semifinales con el Pachuca mexicano.

La historia

El equipo de la sureña Curitiba sueña con conquistar su primer título internacional y para ello se preparará, no dejará de lado esta oportunidad.



La historia dice que el conjunto fue fundado el 26 de marzo de 1924. Nació de la unión de dos equipos: Foot-Balla Club y el América FC. Los partidos de local los disputa en el estadio Arena da Baixada y al conjunto se lo conoce como Furacão, que traducido al español quiere decir Huracán.



Ese apodo se lo ganó en 1949 porque tuvo una racha de 11 partidos ganados de forma consecutiva, no lo paraba nadie, y durante esos enfrentamientos sus delanteros fueron letales, anotaron 49 goles, algo importante para sus seguidores y para la historia del club.



No es un club que gane mucho, no es de los que se codean con los títulos que han obtenido conjuntos brasileños como Flamengo, São Paulo o Palmeiras, pero los tiene. Paranaense ganó el Brasileirão del 2001 y tal vez su mayor éxito, aunque salió de segundo, es el subtítulo de la Copa Libertadores del 2005, cuando empató en la ida 1-1 con São Paulo y perdió en la vuelta 4-0.



Además, en la Copa Suramericana llegó a semifinales en el torneo del 2006.

El tema de la Libertadores en el 2005 es bien curioso. Fue segundo en el campeonato nacional del 2004 y se ganó el derecho de disputar la Copa.



Su estadio no es grande, por lo que tuvo que jugar el partido de ida de la final con São Paulo en el Beira Río de Porto Alegre, partido que terminó 1-1.



Ya en el juego de vuelta, Paranaense vivió minutos angustiosos, la falta de experiencia se estrelló contra el gran palmarés de su rival, que lo derrotó 4-0 en el Morumbi.



Sin embargo, para el Paranaense, ese subtítulo suena a campeonato, pues este equipo chico, sin pergaminos, llegó a la instancia definitiva de un certamen de gran alcurnia.

Un sueño

Es tal la ilusión de ganar por fin un torneo grande, en esta caso la Copa Suramericana, que su paso a la final fue celebrado por todos los integrantes del plantel.



El delantero Nikão, protagonista en la victoria por 0-2 sobre el Fluminense, se declaró “muy feliz” de pasar a la final y por estar más cerca de su “mayor sueño”.



“Estamos más cerca de nuestro mayor sueño, que es ganar este título. Es el sueño de todos”, declaró el enganche brasileño tras el partido jugado en el estadio Maracaná.

Nikão anotó el primer gol de la noche e inició la jugada del segundo. Admitió que la ventaja pudo ser más amplia.



“Sabíamos que iban a salir a buscar el resultado y que en esas iban a dejar bastantes espacios en la transición y ahí hicimos un gol. Si esperábamos (atrás), sabíamos que íbamos a tener más oportunidades”, indicó.



Tiago Nunes, el DT, tampoco dejó de expresar su felicidad. “El sentimiento es de satisfacción, felicidad y agradecimiento y, principalmente, de mucha esperanza para la final”, afirmó.



Nunes destacó el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada hasta convertirse en la revelación de este 2018 en Brasil. “Éramos un equipo con un 54 por ciento de probabilidades de descender, pero sabemos que tenemos mucha calidad, con jugadores de experiencia, con bagaje y con condiciones de jugar bien al fútbol”, expresó.



Y agregó: “Conseguimos traer confianza, los jugadores se entregaron, salimos del descenso, aunque sufrimos con la falta de victorias fuera de casa, algo que no se cumplió en la Suramericana”.



DEPORTES