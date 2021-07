¡No más dudas! Las manos sancionables en Libertadores y Sudamericana

Con el propósito de "cuidar y proteger al fútbol", menciona la Conmebol, los árbitros deberán garantizar la consistencia del juego y mediante el VAR, reducir los errores.



Por su parte, los jugadores y cuerpos técnicos de cada equipo, deben respetar el fair play y conocer las reglas del partido.



Siendo así, la entidad explica cuáles son las manos que son sancionables y las que no.

Manos no sancionables

Son cinco tipo de acciones en las que no se cobra infracción. La primera es cuando el jugador tiene la mano en una posición natural (cerca del cuerpo) y hay un remate del contrincante cerca de él.



La segunda es cuando se tiene control del balón y por una acción, rebota en la mano. Por ejemplo, si el defensa central salta a cabecear y tras este, el balón le pega en su mano, no se cobra.



Otra de las acciones no sancionables es cuando la esférica pega en la parte superior del brazo, por encima de la axila. A esta le sigue cuando un jugador cae y la mano queda entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo.



Finalmente, si por alguno de los cuatro anteriores motivos a un jugador le pega el balón en la mano, cae en un compañero y la jugada termina en gol, esa acción es válida.



Manos sancionables

En cuanto a acciones que deben pitarse por una mano, la primera es cuando el jugador al que le pega tiene su brazo extendido en una posición antinatural u ocupando más espacio de lo normal.



Otra de las jugadas sancionables es cuando el balón primero pega en el jugador en otra parte (pecho, pierna) y esta luego rebota en su brazo pero está extendido.



La tercera jugada sancionable es cuando la pelota pega por debajo del límite inferior de la axila (del hombro hacia abajo). A esta se le suma cuando el jugador, por ejemplo se tira en plancha y su brazo de arrastre está despegado al cuerpo generando que el balón pegue en él.



Finalmente, cuando quien realiza el gol el balón antes le pega en la mano, aunque esté dentro de las no sancionables, el juez debe pitar la infracción.