Esto es lo último sobre el estado de salud de Jorge Carrascal

Jorge Carrascal, el goleador del torneo Preolímpico de Fútbol, prendió las alarmas al dejar anticipadamente el campo de juego durante el partido que Colombia le ganó el lunes 2-1 a Venezuela, en Pereira.

Carrascal sintió una molestia y el DT Arturo Reyes decidió reemplazarlo por Iván Angulo, en el minuto 83.

"Jorge viene presentando desde los entrenamientos una molestia pequeña en los aductores, hizo un gran esfuerzo, pero creo que salió en el momento oportuno", explicó Reyes tras el partido. "No salió por la molestia, salió por cansancio y porque había hecho muchos recorridos, ya era el momento de buscar algo diferente", agregó.

Jorge Carrascal, en el entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: José Orlando Ascencio

"Me duele un poco cuando arranco a correr y eso, pero nada. Estoy bien, no me duele del todo. El jueves es una final, más importante que la de hoy (lunes), hay que sacarla adelante", dijo Carrascal.

El cartagenero, jugador de River Plate, hizo trabajo diferenciado del resto de sus compañeros en el estadio Alberto Mora Mora en la tarde de este martes. Inicialmente, Reyes lo tiene en los planes para el juego contra Chile.

