Los números de Stefan Medina con la Selección Colombia

Stefan Medina regresa a la Selección Colombia después de casi dos años de ausencia. La lesión meniscal que sufrió en la rodilla izquierda Luis Orejuela hizo que el cuerpo técnico, comandado por el entrenador Carlos Queiroz, incluyera en la lista de 40 jugadores al jugador de Monterrey y finalmente quedó en la lista de 23.

El futbolista de 26 años jugó su último partido lo jugó el 10 noviembre del 2017, en la derrota 2-1 contra Corea del Sur. En aquella oportunidad jugó por la banda derecha y actuó durante 82 minutos hasta que fue remplazado por Jéfferson Lerma.

En total, Medina ha disputado 10 encuentros con la camiseta de la Selección Colombia para un total de 608 minutos. No ha anotado goles y ha visto la tarjeta amarilla en dos oportunidades. No tiene expulsiones.



Quizá en la retina de los aficionados quede la imagen de los partidos que disputó contra Uruguay, en Montevideo, y frente a Chile, en Barranquilla, en los que no tuvo una buena actuación y cometió errores puntuales que terminaron en gol.



Sin embargo, su presente en México lo tiene como uno de los futbolistas más destacados en la zona defensiva del Monterrey. Se constituyó en la titular. Ha disputado más de 32 partidos y en los últimos nueve ha jugado como defensa central.



