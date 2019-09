Esta fue la lesión que sufrió Lionel Messi

El reciente ganador del premio The Best, el argentino Lionel Messi, volvió a encender las alarmas este martes, luego de salir lesionado en el partido en el que el equipo culé venció 2-1 al Villarreal.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde se mostró cauto respecto a lo ocurrido con el atacante argentino.

"Cuando le pasa algo a Messi, se para el mundo, pero no parece que sea nada más que unas molestias en el aductor y lo hemos cambiado por precaución", explicó.



En el minuto 28 de partido, tras una jugada fortuita con Ontiveros, el delantero rosarino se acercó a la banda para ser tratado del muslo izquierdo.

Pese a ello, el capitán del equipo azulgrana completó los 45 minutos y, al descanso, Dembélé, que regresaba al equipo tras superar otra lesión muscular, sustituyó al argentino.



RESUMEN DE AGENCIAS