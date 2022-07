A la espera de los primeros amistosos de la Selección Colombia bajo la batuta del argentino Néstor Lorenzo, los hinchas mantienen la fe en que el equipo pueda clasificar a la cita mundialista de 2026. Y para la alegría de los aficionados de la tricolor: ya hay nueva camiseta.

La nueva camiseta de Colombia

Formación de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela. Foto: Rayner Peña. Efe

Según se pudo consultar en Adidas, la marca encargada de la vestimenta deportiva del equipo nacional, la camiseta de la Selección está disponible a la venta a través de su portal de Estados Unidos. Al momento de la redacción de este artículo, no estaba disponible en la página web de Colombia.



Conforme se ve en las imágenes, la filtración que se conoció en días pasados parecía ser muy precisa, pues el diseño es prácticamente el mismo.



La casaca es de un color amarillo un poco más claro que las tradicionales.



El diseño cuenta con un cuello en V, unas franjas azules a la altura de los hombros y unos bordes rojos en las mangas.



La prenda ha sido elogiada por su diseño. Foto: Adidas

La versión manga larga cuenta con una extensión de las franjas azules. Los bordes rojos se trasladan a los puños.

¿Cuánto cuesta?

Según la página oficial de Adidas, la versión de la camiseta de hinchas, para niños, tiene un precio de 70 dólares (Cerca de 300 mil pesos con la tasa de hoy).



Para hombres, la camiseta cuesta 90 dólares (Casi 400 mil pesos). Para mujeres, cuesta 80 (alrededor de 350 mil).



La versión manga larga, disponible para hombres, vale 100 dólares (438 mil pesos).



La edición oficial de los jugadores cuesta 150 dólares (665 mil pesos, con la tasa de este viernes).



¿Cuándo se estrenaría?

La nueva camiseta se presentaría de manera oficial este viernes con la Selección Colombia femenina que disputará la Copa América.



Por su parte, el equipo masculino la usará en amistosos, eliminatorias al Mundial 2026 y para la Copa América:

Colombia vs. Guatemala

Ciudad: New Jersey, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 24 de septiembre de 2022

Estadio: Red Bull Arena



Colombia vs. México

Ciudad: Santa Clara, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Estadio: Levi’s Stadium

