Shakira es sensación por todo lo que hace. Cada publicación suya en redes sociales genera un tornado de reacciones, y más si se trata de algo relacionado con sus últimos éxitos musicales.

En las últimas horas la colombiana ha hecho tres publicaciones en sus redes sociales que ya suman más de 11 millones de reproducciones y más de 3 millones de "me gusta".

Shakira, sensación en las redes



Y este miércoles la colombiana fue nuevamente tendencia con un video en el que aparece bailando al ritmo de su más reciente lanzamiento musical, Copa vacía, el cual grabó con Manuel Turizo.



Las celebridades no tardaron en reaccionar, tal fue el caso de dos famosas parejas de futbolistas: Antonela Rocuzzo, la esposa de Leo Messi, y también Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, quienes no fueron indiferentes a la coreografía de la artista colombiana.

Incluso la red social Facebook, desde su perfil de Instagram, comentó el baile de la colombiana: con el mensaje "Hips only tell the truth (Las caderas solo dicen la verdad)".



