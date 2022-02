Siguen los ecos y las reacciones a la virtual eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022, luego de 7 partidos seguidos sin ganar y tras las derrotas contra Perú y Argentina en la reciente fecha doble de la eliminatoria.



Uno de los jugadores que ha sido víctima de muchas críticas en las redes sociales es el volante del Porto, Matheus Uribe, quien estuvo presente en estos dos partidos.



Los aficionados han criticado su desempeño en el equipo nacional. Pero sus comentarios y ofensas llegaron hasta la familia del jugador.

Pide respeto

Ante tantos comentarios, la que reaccionó fue la esposa del futbolista, Cindy Álvarez, quien en su cuenta de Instagram, y a por medio de un video, se desahogó y le pidió a los seguidores que dejaran de atacar a los futbolistas, a su esposo en particular, y que respetaran a las familias.



"Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otos jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado... Que nos dejaron fuera del Mundial... Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!".

Luego, continuó: "La gente como ustedes creen que tienen la potestad de tratarnos mal; generar energía tan negativa hace que no pasen cosas buenas", dijo.



Además, aseguró que los aficionados no tienen ni idea de lo que pasa con los futbolistas.



"Gente que no tiene ni idea del esfuerzo de cada jugador, por su camisa, por encontrar lo que sueñan, ir al Mundial. No hablen ridiculeces, opinen sin tratar mal a la gente, no crean que pueden destruir porque son seguidores... Los seres de luz también mandan a comer mier...".



Finalmente, pidió: "Respeten a las familias. A todos nos duele".





DEPORTES