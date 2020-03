Esposa de Beckham habló de sus intimidades sexuales

El exfutbolista inglés David Beckham sigue dando de qué hablar y es solicitado para ser la imagen de muchas de las campañas a nivel mundial. El dueño del Inter de Miami es un hombre de negocios y muchos hablan de él.

En medio de tantas campañas, una fue la que más ha dado para burlas y hablar de Beckham. El inglés hizo parte de una campaña publicitaria en ropa interior para la marca Armani y de ahí comenzaron los malos comentarios.



Según la prensa británica, hubo que rellenar un poco la ropa interior para no dejarlo en evidencia. Una afirmación que se hizo viral en gran parte del mundo.



Una vez conocidos estos comentarios, su esposa, Victoria Beckham salió en defensa de su marido asegurando que "no solo es apuesto y muy talentoso, sino que además ha sido increíblemente bendecido 'en su piso de abajo".



Victoria no quiso dejar nada a la especulación añadiendo que: "me enorgullece decir que sigo teniendo una muy buena vida sexual con David, él demasiado en términos de proporción".



DEPORTES