El delicado caso por supuesto abuso sexual que enfrenta el brasileño Dani Alves sigue dejando coletazos.

Mientras algunos medios publican que el exjugador del Barcelona organiza partidos en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido, la modelo española Joana Sanz, quien sigue siendo su esposa, no termina por hallar la calma.



Sanz, quien pidió el divorcio a través de una sentida carta escrita de su puño y letra, publicó en las últimas horas un impactante video en el que se le ve llorando.



El texto que acompaña la grabación, todavía más sentido.

'No te dejes morir'

Joana Sanz es la novia de Dani Alves, jugador de la selección de Brasil. Foto: Tomada de Instagram: @joanasanz

"La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza", apuntó de entrada, acompañando un video en el que se le ve llorando en un comienzo.



"A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga. Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento", añadió luego en el texto que acompaña la grabación en la que también se le ve haciendo ejercicio y modelando.



"Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida", concluyó.

Joana Sanz surge chorando em vídeo após separação de Daniel Alves e preocupa fãs pic.twitter.com/d2abfJ3NbG — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 23, 2023

