Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, habló este miércoles sobre el delantero colombiano Radamel Falcao, que se recupera de una lesión muscular que le mantiene inactivo desde hace casi dos meses y del que dijo que confía en "tenerlo pronto" con el equipo.

Falcao, lesionado

Falcao García. Foto: EFE

Falcao se recupera de una lesión muscular en un gemelo que sufrió tras el partido frente al Real Madrid, del pasado 26 de febrero.



"Viene de un periodo bastante largo en el que no ha entrenado con el equipo y no está a su nivel o en el estado de forma que le gustaría. Está involucrado con el grupo y quiere entrar. Vamos a ver si hay alguna opción de que viaje con el equipo a Barcelona y nos acompañe, pero confío en tenerlo pronto con nosotros", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



La lesión muscular que sufre el colombiano no le está permitiendo gozar de continuidad en este 2022 y, de momento, le impidió jugar el histórico partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis y los cuatro últimos encuentros de Liga frente al Cádiz, Sevilla, Atlético de Madrid, Granada, Valencia y Alavés.



Falcao ha disputado esta campaña 20 partidos oficiales con el Rayo, ocho como titular, y ha marcado cinco goles en 769 minutos de juego. La baja de Falcao está siendo un contratiempo importante para Andoni Iraola, puesto que el equipo madrileño atraviesa una grave crisis con el gol. En los trece partidos de Liga que lleva disputados este 2022 no ha ganado ninguno y solo ha marcado seis goles.



Posibles alineaciones del Espanyol vs. Rayo

Espanyol: Diego López, Aleix Vidal, Calero, Cabrera, Pedrosa; Keidi, Yangel; Vilhena, Darder, Puado, de Tomás.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Mario Hernández, Maras, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña; Isi, Trejo, Álvaro; Guardiola.

EFE