La selección de España avanzó dramáticamente a semifinales del Mundial femenino Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras vencer 2-1 a Países Bajos con un gol anotado en tiempo suplementario. Salma Paralluelo anotó el gol del triunfo al minuto 111 en un contragolpe impulsado por Jennifer Hermoso, en momentos en que las neerlandesas tomaban el control del partido.

En el tiempo reglamentario el duelo entre ibéricas y neerlandesas quedó igualado 1-1. El gol de Stefanie Van Der Gragt, al minuto 91 frenó en ese momento la ilusión de España, que se había ido en ventaja con anotación de Mariona Caldentey, de pena máxima a los 81 minutos de juego.



La Roja sigue haciendo historia al clasificarse por primera vez para unas semifinales de la Copa del Mundo.



El seleccionador Jorge Vilda apostó por la misma fórmula inicial adoptada ante Suiza, salvo el cambio de Salma Paralluelo por Mariona Caldentey en la última línea ofensiva. Un cambio que se mostró crucial, ya que el primer tanto de las españolas vino de los pies de Mariona en la recta final del tiempo normal de un disputado y parejo compromiso. Salma, ya en la prórroga, selló la victoria.

Meter a tu país por primera vez en semis de la #FIFAWWC, descripción gráfica. 🇪🇸@SalmaParalluelo | @SEFutbolFem pic.twitter.com/Ci7vx2RZ8T — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

España hizo su deber de casa, corrigió lo que aún tenía pendiente y trató de cerrar sus filas defensivas. Teresa Abelleira y Aitana Bonmatí estuvieron a cargo del medio de campo, escenario de una particular batalla para hacer frente al poderío neerlandés en esta zona gracias a Jill Roord, Jackie Groenen y Esmee Brugts. Tal y como se anticipaba, los 20 minutos iniciales fueron determinantes.



Una España ofensiva se impuso a la vigente subcampeona mundial en la parte inicial y casi inauguró el marcador con Esther González y Alba Redondo en los primeros cinco minutos, pero el balón no entró por detalles. Mientras, una atenta defensa cumplía el papel de evitar el ataque de las oranje y resguardar la guardameta Cata Coll, quien volvió al terreno de juego como titular y blindó la portería en su mejor actuación hasta ahora. Pero ya se anunciaba que no sería fácil.



Pese a la superioridad española en todo el encuentro, el poderoso medio de campo y la metódica defensa neerlandesa no han hecho las cosas sencillas. Las españolas encontraron dificultades para hallar los espacios en las organizadas filas rivales y, sobre todo, superar el muro erigido por Daphne Van Domselaar.



La portera neerlandesa una vez más comprobó porque es uno de los bastiones del equipo con una espectacular parada de un tiro de Esther. Enseguida contó además con algo de suerte tras el rebote de Alba alcanzar el palo. Van Domselaar fue creciendo a medida que avanzaba el reloj y frustró los múltiples y polivalentes intentos españoles, mientras que Países Bajos seguía presionando para hallar los huecos en el área rival.

España abrió el marcador

El primer gol del partido finalmente vino en el minuto 37 con un remate de Esther, pero la alegría pronto se disipó tras el VAR verificar una posición adelantada de la atacante. Las españolas tenían ganas de juego y se mantuvieron firmes. Con una actuación impecable del medio de campo asegurando el balón en casi todas las disputas, una incansable Esther buscaba posibilidades por dentro, por fuera, por las bandas.



A la medida que el tradicional intercambio de pases no surtía efecto, La Roja tuvo que sacar sus mejores y más creativas herramientas para plantar cara a las oranje en una cita en la que imperó la tensión. Para eso, se utilizó de jugadas individuales, combates uno contra uno y disparos a distancia. Países Bajos aprovechaba por su parte su enorme efectividad en el área y casi logró su tanto en algunas ocasiones, la mayoría de ellas de la mano del dúo Lieke Martens-Esmee Brugts y de jugadas a balón parado.



En la segunda parte, las españolas volvieron determinadas a conseguir el gol. La escuadra roja siguió presionando y, sin bajar el ritmo ni dar tregua, cosechó numerosas ocasiones de gol. Aunque el fútbol se decide en los detalles y uno bastante primordial aún le faltaba. No fue hasta el minuto 81 que se inauguró el marcador, cuando Mariona puso el broche de oro a una impecable actuación con un gol de penalti.



Cuando todo parecía encaminarse para un triunfo español, sin embargo, el descuento vino en el tiempo añadido, cuando Stefanie van der Gragt consiguió el empate tras un descuido en la salida del balón y llevó el partido a la prórroga. En medio de un juego muy marcado, con abundantes faltas para ambos lados y tres tarjetas amarillas, la tensión se mantuvo en la prórroga con una imparable Beerensteyn como el gran referente de un Países Bajos concentrado y decidido a perseguir el gol.

Marcaron la diferencia

España, con la entrada de Salma Paralluelo, Alexia Putellas, Irene Guerrero y Eva Navarro, continuó buscando su mejor forma y dio guerra a las finalistas de Francia 2019 hasta el pitido final. Con un letal contraataque y golazo, Salma, elegida la mejor jugadora del partido, aseguró la victoria y el histórico pase a las semifinales.



España se mantiene así firme en su hoja de ruta en Australia y Nueva Zelanda y, tras hacer historia, ya ha asegurado también un puesto en el podio. En su siguiente compromiso, se medirá en las semifinales el próximo 15 de agosto en Auckland frente al ganador del duelo entre Japón y Suecia.



EFE