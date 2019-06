Las veces en que España se negó a participar en la Copa América

Alegando un calendario apretado, la selección española se ha dado el lujo, en un par de ocasiones, de declinar las invitaciones que la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) le ha extendido para participar como país invitado en la Copa América.

La más reciente fue en el 2011, cuando la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) no aceptó el ofrecimiento de participar en el torneo, que ese año se celebró en Argentina, asegurando que su calendario no se ajustaba al de las fechas en que se disputaba la Copa.



"La Junta Directiva de la Rfef no descarta la posibilidad de que en un futuro pueda aceptar una nueva invitación, al tiempo que desea mostrar su apoyo a esta gran competición", explicó, en ese entonces, el organismo mediante un comunicado.



En ese momento, el diario Marca registró el descontento de los jugadores, quienes "no entendían ni siquiera que se planteara jugar la Copa América, cuando vienen de jugar tres torneos seguidos (Eurocopa 2008, Copa Confederaciones 2009 y Mundial 2010)".



Para ese año el seleccionado de España había sido invitado en sustitución del equipo de Japón, que se vio forzado a declinar su participación tras un terremoto y posterior tsunami que sufrió el país en marzo del 2011, y que dejó un saldo de 15.812 muertos y unos 300 heridos.

Un año antes de la Copa América 2011, España se coronó campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Foto: EFE

La primera negativa

En el 2001, año en el que Colombia fue sede de la Copa América, 'la roja' tampoco aceptó la invitación al torneo de la Conmebol.



En esa ocasión la disculpa de las autoridades del fútbol español fue que no querían interrumpir las vacaciones de sus jugadores.

La maldición de los foráneos

Un dato curioso es que la Copa América nunca la han ganado los equipos invitados. De hecho, el único seleccionado que ha hecho una destacada participación ha sido México, que ha logrado dos subcampeonatos (1993 y 2001).



Hay que decir que para la edición 2019, la Conmebol también se planteó invitar al equipos 'azteca', que llevaba participaciones ininterrumpidas. No obstante, las directivas mexicanas no pudieron aceptar por problemas de calendario.



