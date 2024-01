Escándalo en España: futbolista va a juicio tras ser acusado de abuso sexual

Explotó un escándalo en el fútbol de España. El jugador Hugo Mallo es acusado de hacer sus puestos tocamientos obscenos contra una joven que trabaja disfrazada como la mascota del Espanyol de Cataluña.



Los hechos se habrían presentado antes de un partido disputado el 24 de abril de 2019 entre el Celta de Vigo (club del que era capitán en su momento) y el Espanyol. Según la versión entregada por el Diario As de España, Mallo, que actualmente juega en Internacional de Porto Alegre, introdujo su mano en el pecho de la mujer y le tocó los senos, en medio del estadio de Cornellà-El Prat, renombrado como Stage Front Stadium.



"Los hechos habrían sucedido ya sobre el césped y ante el público, durante el habitual saludo entre los jugadores de ambos equipos, con los del Espanyol en fila y los del Celta pasando ante ellos, con Mallo en primer lugar como capitán. Al llegar a la posición de las mascotas, concretamente a la periquita al final de la fila, se habría producido el supuesto abuso, que se juzga como tal y no como agresión sexual porque se aplica el Código Penal vigente en el momento de los hechos... El jugador introdujo las manos bajo el disfraz, le hizo tocamientos en los pechos y comenzó a hacer movimientos", explicó el medio citado.



Luego de los hechos en pleno estadio, la mujer (de la cual ocultaron su identidad) hizo la respectiva denuncia del caso ante los Mozos de Escuadra al día siguiente. Después de casi cinco años, el caso tuvo un avance importante.

Hugo Mallo está com a delegação do Inter que chega em Bagé no final da tatde.



🗞️ Lucas Dias pic.twitter.com/we76ztwuu6 — FUTE RS (@Fute_RS) January 30, 2024

El Juzgado de lo penal número 19 de Barcelona citó al futbolista de 32 años de edad que juega en el Brasileirao para un juicio el próximo 11 de julio, tras ser aplazada la citación en mayo del año pasado.



La Fiscalía y la abogada de la víctima van a solicitar una pena de 24 meses de multa contra Hugo Mallo.



Las grabaciones de la transmisión del partido serán claves en el caso. Allí, la jueza de la Audiencia Provincial podrá determinar si el jugador español hizo tocamientos indebidos a la mujer que estaba cumpliendo con su labor.

“Já foi vencido uma vez e será vencido de novo. Está tudo pronto para o julgamento. Não podemos dizer muito mais. Estamos muito calmos. Divulgaremos um comunicado.”



Representante de Hugo Mallo sobre as recentes acusações.



🗞 @_olucasdias | @BandeirantesPOA pic.twitter.com/n9YwY8rSrx — mello 🇦🇹 (@melloreporter) January 30, 2024

“Aunque parece que se produce de forma rápida, dura más que el resto de los saludos efectuados con anterioridad a la mascota, por lo que sí apreciamos que algo ocurre con la mascota y el jugador, ya que la mascota se mueve, le quita la mano al jugador y se coloca tras la mascota masculina; y podemos apreciar por la posición del jugador que ha podido incurrir en dichos tocamientos”., explicó la jueza.

