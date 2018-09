España golea 6-0 a Croacia en la Liga de Naciones

España goleó 6-0 a Croacia este martes acumulando su segunda victoria en la Liga de Naciones para a liderar el grupo 4 de la Liga A de esta nueva competición.

Saúl Ñíguez abrió el marcador de cabeza (24), antes de que Marco Asensio hiciera el 2-0 de potente disparo (33) y el portero croata Lovre Kalinic hiciera el tercero en propia puerta (35). En la segunda parte, Rodrigo marcó el 4-0 (49), Sergio Ramos el 5-0 de cabeza (57) y Francisco Alarcón 'Isco' rubricó el 6-0 definitivo (70).



Tras ganar 2-1 a Inglaterra el sábado, España continuó con su particular fiesta ante la subcampeona del Mundo, que no pudo regalar una victoria a Ivan Rakitic, homenajeado en el inicio del encuentro al cumplirse su partido número 100 con el equipo croata.



España lidera por ahora su grupo dentro de la Liga más potente de las cuatro que componen la nueva competición iniciada por la UEFA. La 'Roja', en su segundo partido a los mandos de Luis Enrique, fue de menos a más para acabar encerrando a los croatas en su área, tras ganar la batalla en el centro del campo. Los desajustes defensivos españoles propiciaron de inicio varios sustos como un disparo ajustado de Rakitic que se fue fuera por poco (5).



La presión alta de los croatas, comandados por Rakitic y Luka Modric, dificultó la salida del juego español y favoreció las recuperaciones de los croatas.



El equipo balcánico llegó más en los primeros 20 minutos de juego, pero tras el primer gol español fue poco a poco viéndose superado por la 'Roja'. Carvajal centró desde la banda derecha al área, donde llegó Saúl para marcar de cabeza (24), ante la alegría de sus paisanos que llenaron el estadio Martínez Valero de Elche.



El gol dio alas a España y desarboló a los croatas, que con Modric muy apagado no fueron capaces de volver al juego. Luego, Asensio se sacaba un disparo desde la fontal del área para hacer el 2-0 (33) y apenas dos minutos después, soltó un nuevo zapatazo que se estrelló en el larguero y tras dar en Kalinic cruzó la línea de gol (35).



España pasó a presionar a Croacia en su campo, yéndose al descanso con un disparo ajustado al palo derecho de Rodrigo que se fue fuera, por poco (45+2). Tras la pausa, el dibujo no cambió y España siguió llevando las riendas del partido ante una Croacia que bajó los brazos y prácticamente sólo se dedicó a aguantar la segunda parte.



Apenas habían transcurrido cinco minutos del segundo tiempo cuando Asensio prolongó un balón a Rodrigo, que hizo el 4-0 de disparo cruzado (49). Asensio continuaba así con su festival de juego, siendo uno de los hombres más desequilibrantes en ataque.



El jugador del Real Madrid volvería a mostrarse con un centro desde la derecha al área para que Francisco Alarcón 'Isco' hiciera el 6-0 (70), después que Sergio Ramos hubiera hecho el quinto de cabeza al saque de un córner (57). En el último cuarto de hora, España siguió empujando ante una Croacia impotente, que acabó pidiendo la hora.



