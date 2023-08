España se consagró campeona del Mundial femenino por primera vez en su historia al vencer a Inglaterra en la gran final tras un gol de Olga Carmona.

El título de España generó locura y fue tanto que, hasta el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le dio un beso a la jugadora Jenni Hermoso, quien fue sorprendida por el dirigente una vez recibió la medalla de campeona.

Hace mucho tiempo que Rubiales no debería estar dirigiendo nada. Ahí sigue y hoy es polémica porqué las imágenes más comentadas de este día de celebración para nuestras campeonas son las del beso que le ha plantado un en la boca a Jenni Hermoso. pic.twitter.com/2EjaQ112mT — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) August 20, 2023



Mientras el beso de Rubiales a Hermoso da la vuelta al mundo y a su vez genera polémica por el atrevimiento del dirigente, la jugadora se pronunció al momento que vivió y dejó claro que no le gustó.



“Eh, pero no me ha gustado”, dijo entre risas Jenni Hermoso a través de una video llamada que estaba atendiendo en el camerino.

Jennifer Hermoso sobre la machistada de Rubiales: "¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, eh"pic.twitter.com/0j2EmSsgXh — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 20, 2023

Salma Paralluelo, otra de las figuras de la Selección, también mostró en sus redes sociales la trastienda de la celebración, en la que se les ve juntos a Hermoso y Rubiales.



Jocosamente, el dirigente se dirigió al plantel. “Nos han llamado de Ibiza. Y allí se celebrará la boda de Jenni y Luis Rubiales”, dijo, en medio de las risas de las jugadoras.

La posición oficial de Jenni Hermoso sobre el beso



La agencia Efe recoge unas declaraciones de Hermoso, enviadas por la Real Federación Española de Fútbol, en la que se refiere al muy criticado beso de Rubiales.



“Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”, dijo la jugadora. “El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, agregó.



“No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, insistió.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes