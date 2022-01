Cerca de 27 años después de haberse realizado, el 'escorpión' que hizo René Higuita en 1995 en un partido amistoso de la Selección Colombia y que lo caracterizó en toda su carrera, fue imitado en un partido de voleibol en Estados Unidos.

El encuentro de deporte universitario entre la Universidad de George Mason de Virginia y la Universidad Purdue Fort Wayne de Indiana iba 12-15 a favor del equipo de Virginia vio la jugada de un hombre de George Mason trayendo de inmediato el recuerdo del arquero colombiano.

Vea la jugada

El origen de el 'escorpión'

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: AFP PHOTO Rafael URZUA

Fue un niño el que paró la pelota y jugó con ella, la elevó, quizá quería lucirse y por eso improvisó una chilena. Higuita, quien aguardaba en el arco –o fuera del arco–, no tuvo más remedio que inventar, que delirar. Se lanzó de cabeza para atrapar el balón con los talones –como ya había practicado–, pero lo que hizo fue conectarlo con las suelas de sus guayos. Como una chilena a la inversa. Esa escena, tan famosa como la de Wembley, fue en 1990, en la grabación de un popular comercial del refresco Frutiño. Ese día nació el ‘escorpión’.



Higuita era el arquero de la Selección Colombia, el show del arco, amado y odiado, polémico. Pero era un ídolo para muchos. Hacía locuras, pateaba penaltis, hacía goles de tiro libre, inventaba túneles a feroces delanteros, no tenía miedo, no tenía límites. Quizá, mientras tomaba la bebida refrescante que promocionaba, ya imaginaba que había hecho algo único, un movimiento que en el aire era similar al de un escorpión, al de un alacrán. Aunque, inicialmente, la gente lo conoció como el ‘frutiño’. Desde entonces no paró de perfeccionarlo.



“La gente cree que ese día de Wembley se la inventó, pero no, él lo hacía siempre, lo entrenaba a diario, nos decía que lo iba a hacer en un partido, hasta que pudo. Lo hizo por su personalidad, porque es un arriesgado. Esa jugada quedó inmortalizada por eso. No es que fuera algo normal, pero sabíamos que podría salirle fácil, en cualquier momento”, relató el exjugador Víctor Aristizábal, con el mismo asombro que tuvo hace 20 años cuando vio la imagen y solo atinó a decir: “Uich, este man, tanto que dijo y al fin la hizo”.



Aristizábal ya conocía de escorpiones. Había hecho un gol así dos años antes, con Colombia, en un juego frente a Chile. Pero la jugada tiene más antecedentes. El paraguayo Roberto Cabañas hizo un golazo de ‘escorpión’ cuando jugaba en el Cosmos de EE. UU, en 1983. Mucho antes, en la década del 70, el arquero alemán Sepp Maier ya la realizaba, pero en entrenamientos.



Un día del 2012, el mexicano Hugo Sánchez sorprendió al atribuirse la jugada; decía que la había inventado en el Real Madrid, pero que no la pudo hacer en un partido. La llamaba la ‘patada de mula’. “Le agradezco a Higuita, que me hizo famoso ese remate, yo lo inventé”, aseguró.



Pero lo de René fue único porque lo hizo en un partido, en Wembley, con la Selección, y porque era arquero. Todos los ingredientes para ser una jugada legendaria. En el 2008 fue elegida la mejor de la historia del fútbol en una encuesta hecha en Inglaterra por un portal llamado Footy-boots y que reprodujo la prensa inglesa. Superó a Ronaldinho, a Cristiano Ronaldo y a Maradona, entre otros.



Se convirtió en una jugada tan suya que no se cansó de repetirla: en el partido de despedida de Maradona y en el de Aristizábal la hizo. “Le decíamos –cuenta Aristizábal–, ‘Loco’, pero ya te salió una vez, ¿querés hacerla en todas partes?’ —Puede salirme más veces’ –decía René–. Ja ja. Así era él, se tenía confianza”.



DEPORTES