Escándalos por apuestas tienen en alerta al fútbol mundial

En tres puntos lejanos en el mapamundi, Italia, Bolivia y Brasil, estallaron en las últimas semanas tres escándalos con un mismo hilo conductor: las apuestas. Aunque estas existen casi desde la creación del deporte asociado, el límite entre el juego limpio y la ambición a veces se cruza, con consecuencias fatales.

Estas investigaciones no son nuevas. Incluso, el fútbol italiano ya tuvo una sacudida, y muy fuerte, en 1980, con un escándalo que se conoció como el ‘Totonero’: la Policía descubrió una red de apuestas clandestinas en la que participaron varios clubes de Serie A y Serie B y más de una docena de jugadores.

Dos equipos, Milan y Lazio, fueron enviados a la segunda división y el presidente del primero de esos clubes, Felice Colombo, fue sancionado de por vida. También fueron castigados 21 jugadores, entre ellos Paolo Rossi, que pagó dos años de suspensión y regresó justo para jugar el Mundial de España 1982, en el que llevó a Italia al título y fue el máximo anotador.

Facebook Twitter Linkedin

Paolo Rossi Foto: Archivo / EL TIEMPO

El mundo ha cambiado y las apuestas ya son legales en muchos lugares del mundo, y están al alcance de la mano, solamente con tener un dispositivo móvil se puede acceder a ellas. El problema es cuando los propios deportistas son los que terminan metiéndose a ese mundo. Y ahí estallaron los dos escándalos más recientes.



Dos jugadores de la Selección de Italia, Sandro Tonali, del Newcastle, y Nicolo Fagioli, de Juventus, tuvieron que abandonar la concentración del equipo luego de que la Fiscalía de Turín los interrogara por haber realizado apuestas deportivas ilícitas.



La reglamentación de la Federación Italiana de Fútbol prohíbe expresamente que los jugadores participen en apuestas deportivas. Obviamente, menos si se trata de su propio equipo. Fagioli, quien ya fue castigado con siete meses de suspensión y quien deberá someterse a un tratamiento contra la adicción a esto, reconoció que fue inducido por Tonali para entrar en una página clandestina, en la que no quedaría ninguna huela de su participación.



Fagioli se volvió adicto al juego y su deuda comenzó a crecer exponencialmente. Llegó a meterse en cinco plataformas diferentes y perdió más de tres millones de euros. También recibió amenazas. Tantas preocupaciones hicieron que su nivel de juego comenzara a bajar.

Facebook Twitter Linkedin

Sandro Tonali Foto: Andy Buchanan. AFP

El caso de Tonali es, incluso, mucho más grave, porque reconoció que también había apostado en partidos que jugaba su equipo de entonces, el Milan, aunque aseguró que lo hizo en partidos en los que él no participó. Eso haría que la sanción para él pueda ser muchísimo más grande que la de Fagioli, quien cambió de equipo y ahora juega en el Newcastle.



El técnico del equipo inglés, Eddie Howe, salió a respaldarlo y dijo que el club estaba dispuesto a ayudarlo. “Como club de fútbol, lo vamos a acoger inmediatamente y protegerlo, intentar darle el amor y el apoyo que necesite para encontrar soluciones a los problemas”, dijo Howe.

Aunque las investigaciones intentan determinar si hay más jugadores involucrados en el tema, otros defienden el fútbol italiano. Es el caso de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.



“Para mí es un descuido individual e implicar a todo el fútbol italiano me parece un poco exagerado. La justicia seguirá su curso, a mí me parece un descuido de unos tipos que se saltaron una norma deportiva bastante clara: no se puede apostar. Para los que se dedican a esto, está muy claro. Te advierten antes de cada temporada en todos los países que es un juego prohibido”, declató Ancelotti a Radio Anch'io Sport.

Este es video del partido donde “sospechan” que Sandro Tonali apostó que le sacaban tarjeta



Ni cómo ayudarlo, ganando 5-1 al 92’ no hay ni para que hacer tiempo.



Se viene el Tonali Picks pronto pic.twitter.com/JgbCv6Rcy5 — La Mera Fiera (@LaMeraFiera) October 16, 2023

Bolivia: caso grave

Si en Italia apenas comienzan las pesquisas y los dos implicados se mostraron dispuestos a colaborar con la investigación, el caso de Bolivia es mucho más grave. Se descubrió una red en la que están involucrados dirigentes, futbolistas y árbitros de todas las categorías, con el fin de amañar resultados de partidos, pensando en conseguir dinero a través de las apuestas.



Fue tan grave la situación, que el propio presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ordenó que se cancelaran los torneos de fútbol profesional en ese país. Finalmente, se echó para atrás la decisión y el torneo se reanudó a finales de septiembre, aunque ese parón de un mes trajo consecuencias deportivas: el pobre nivel de la selección de Bolivia en la eliminatoria, que comenzó con cuatro derrotas en igual número de partidos.



"Formalizamos una denuncia ante el Ministerio Público, para que se pueda investigar una red de corrupción dentro del ámbito del fútbol boliviano. Se han encontrado serios indicios de que ambos torneos profesionales han sido viciados", señaló Costa hace un mes.



La red quedó al descubierto luego de que se filtrara una conversación entre el presidente del club Vaca Diez, Marcos Rodríguez, y el árbitro Gaad Flores, quien había sido designado para pitar el juego entre su equipo y el Nacional Potosí.



“Necesitamos cinco goles en el partido, sí o sí, tiene que haber. La cuota no nos está pagando lo que queríamos porque son muchos más goles para recibir más, pero es un golpe duro para nosotros. En el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente de quién sean, pero es importante que haya tres en el primer tiempo”, le dijo Rodríguez al juez.

¡Tremendo el caos del fútbol⚽️ en #Bolivia 🇧🇴!



El presidente de la Federación denunció red de amaño de partidos y salió este AUDIO que lo verifica.



(Marcos Rodríguez, presidente del club Vaca Díez, de 1ºDivisión, pacta con el árbitro Gaad Flores)pic.twitter.com/iLlOIfLJwr — José David López (@josedavidlopez_) September 6, 2023

Hasta el expresidente Evo Morales, hoy dirigente del Atlético Palmaflor, salió a acusar a sus propios jugadores, luego de que el equipo perdiera 5-0 contra Blooming en la primera fase de la Copa Sudamericana. “Levanta muchas sospechas. No todos los jugadores son buenos. Planificamos tomando en cuenta que si ganábamos teníamos 900.000 dólares, un presupuesto para todo el año. Hay alguna mafia, arbitraje y algunos jugadores”, sentenció Morales. El presidente de la comisión arbitral de Bolivia, Alejandro Mancilla, fue destituido.

En Brasil, otro escándalo: siete castigados

En Brasil también estalló un escándalo relacionado con apuestas: siete jugadores fueron condenados tras la ‘Operación Penalidad Máxima’.



La fiscalía del estado de Goias comenzó a investigar lo sucedido en un partido entre el Vila Nova y el Sport, en el que un jugador del primero de estos equipos, Romario, había aceptado 30 mil dólares para cometer un penalti. El problema es que el jugador fue al banco, por lo cual presionó para que lo hiciera uno de sus compañeros. La investigación dejó siete jugadores sancionados, con penas entre 12 partidos y suspensiones de por vida.

Millones en juego

Aunque las casas de apuestas han convivido con el fútbol durante muchos años, en Europa han tratado de cortar las relaciones de patrocinio directo a los equipos. En la Premier Leaague, la publicidad de estas en las camisetas desaparecerá a partir de la temporada 2025-26. España lo prohibió en 2021 y eso abrió en los clubes un hueco de 90 millones de euros. Y en Italia hay una ley vigente que impide este tipo de patrocinios desde 2019.

​

En Suramérica, en cambio, el tema está creciendo, aunque ya hay un país, Chile, que lo prohibió. Las ligas de Ecuador, Perú, Argentina y Colombia tienen como patrocinador principal a casas de apuestas e incluso, en el caso de las dos últimas, también tienen auspiciantes de las selecciones nacionales.



Las casas de apuestas constituidas legalmente hacen campañas para que ese tipo de juego se haga con responsabilidad. Pero hay otras amenazas, en especial, en las divisiones de ascenso, como en Colombia (véase recuadro). Esa es una tentación que está presente para los jugadores, un límite que no deben cruzar.

¿Qué ha pasado en Colombia? Acolfutpro denunció contactos

Acolfutpro advirtió en agosto que en el fútbol colombiano se han presentado propuestas para amañar los partidos de los torneos profesionales.“Esta situación se viene presentando de forma muy reiterativa especialmente en equipos de la Primera B”, dijo la agremiación en un comunicado.



“Personajes de dudosa reputación, que se mueven en el oscuro mundo de las apuestas y quienes saben que los futbolistas reciben bajos salarios, se aprovechan para tentarlos con importantes sumas de dinero a cambio de la manipulación ilegal del resultado, o de determinadas situaciones que se puedan presentar en el campo de juego (saques, penaltis, tiros de esquina, tarjetas, etc.)".

Comunicado | Posición de ACOLFUTPRO ante la preocupante situación relacionada con el amaño de partidos en el fútbol colombiano, especialmente en el #TorneoBetPlay

➡https://t.co/b0d5NxxH3W

Hacemos un llamado a todas las partes interesadas para actuar unidos en contra de este… pic.twitter.com/rFHZKdWbMR — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) August 17, 2023

Ya Alejandro Guerrero, entonces técnico de Boca Juniors de Cali, denunció en una rueda de prensa que había situaciones de amaño que se estaban investigando. La Dimayor castigó a Guerrero por las declaraciones, pero luego le levantó la sanción. Dimayor asegura tener un software que detecta cuando se detecta un aumento irregular en determinada apuesta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes