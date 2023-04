No es una buena época para Benjamin Mendy, el jugador del Manchester City. En enero pasado fue declarado no culpable de seis de los casos de violación y uno de agresión sexual, tal y como el tribunal de Chester (Reino Unido), pero el jurado no dio un veredicto en uno de los cargos de violación y en el otro de intento de violación, por lo que podría volver a ser juzgado.

Pero el jugador tiene otro problema. Ahora, resulta que una mujer lo señala de tener una hija suya. Se trata de Yolanda Aguera, con quien tuvo una aventura.

Lo acepta



Ese romance tuvo consecuencias. Aguera lo demandó y su objetivo es que el jugador suba la pensión alimenticia mensual.



Aguera tiene 41 años y conoció a Mendy cuando ella tenía 28 en un hotel en Barcelona. Fueron a una fiesta y tuvieron su amorío.



Ella quedó embarazada y dio a luz a una niña, la que Mendy nunca negó y se responsabilizó, pero hoy lo que quiere Aguera es que él suba la mensualidad.



Se dice que el futbolista gana 101.000 euros a la semana y que su contrato termina en junio próximo, por lo que Aguera quiere asegurarse desde ya, pero la historia no es tan fácil, pues debido a esos inconvenientes judiciales lo más probable es que Mendy no renueve su contrato.



