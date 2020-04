Escándalo en Ecuador por el contrato del DT de la selección

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció el viernes que removió del cargo a su presidente, Francisco Egas, por "constantes violaciones estatutarias" como el sobrepasar el presupuesto para contratar al holandés Jordi Cruyff para dirigir a la selección nacional.

Seis de los nueve miembros del directorio de la entidad decidieron reestructurar ese cuerpo, por lo que el vicepresidente Jaime Estrada pasó a ocupar la plaza de Egas, quien a su vez quedó como tercer vocal principal.



Egas fue acusado de generar una "grave crisis institucional" en la FEF por su "unilateral gobernanza" al actuar al margen de los estatutos y de las decisiones del directorio.



La mayoría de miembros de directorio que removió a Egas señaló en su resolución, firmada también por Estrada, que la FEF asignó un presupuesto de cuatro millones de dólares para contratar al estratega Cruyff y al español Antonio Cordón como director deportivo de la tricolor para el clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022.



"Nuestra sorpresa fue conocer que se había irrespetado la decisión del directorio y el monto de los contratos ascendía a cerca de seis millones de dólares", indica la resolución. Esa situación generó "un gran malestar, por haber irrespetado nuestra decisión y abusado de sus facultades al firmar un contrato totalmente desproporcionado a nuestra realidad económica como país y Federación", apunta.



Cordón, contratado en diciembre, facilitó que Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan, se convierta un mes timonel del combinado de Ecuador, que en el torneo de Brasil-2014 completó su tercera participación mundialista.



En medio de la pandemia de coronavirus, que golpea con fuerza al país -el segundo de Latinoamérica con más casos después de Brasil-, Egas anunció que el cuerpo técnico y el staff deportivo aceptaron un recorte salarial de 70%, según la resolución.



"Pero en la realidad esto no es cierto convirtiéndose en una falacia", indica, anotando que "lo único que han aceptado es una reestructuración en el flujo del pago de sus sueldos, no un ajuste de los mismos".



Egas también enfrenta otras denuncias de la mayoría de miembros del directorio de la FEF como mal manejo de fondos. El dirigente no se ha pronunciado sobre su remoción de la presidencia de la entidad, cargo para el que fuera elegido presidente hace 14 meses.



AFP