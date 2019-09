Valverde asume su responsabilidad por el mal momento del Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que se siente responsable de la derrota (2-0) sufrida este sábado por su equipo ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes sin ocultar que los jugadores son los que "se equivocan y aciertan".

"Me preocupa lo que ha pasado porque fuera de casa no sacamos buenos resultados. Cuando sucede en cuatro partidos ya es un síntoma de que no estamos demasiado bien. No hemos estado bien, de la misma forma que en casa estamos muy bien", dijo Valverde tras el partido en rueda de prensa.



"Dominamos pero no hacemos buenos partidos, no traducimos ese dominio en situaciones de gol y el rival nos acierta a la primera. Hoy hemos tenido posibilidades de reengancharnos al partido pero no ha sido posible", añadió Valverde, quien cree que a los suyos les está faltando "contundencia en el último tercio del campo".



"Siempre te haces responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, son los que se equivocan y aciertan pero yo me siento responsable de lo que ha ocurrido. Puedes ganar o perder pero cuando pierdes tienes que merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar", sentenció el técnico del Barcelona.



Valverde dijo que los jugadores del Granada estuvieron "intensos y fuertes" y que les incomodaron "mucho" destacando que el hecho que no haya estado bien el Barcelona "también es mérito del Granada".



EFE