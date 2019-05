‘El entrenador tiene que asumir la responsabilidad’: Valverde

Ernesto Valverde no lo podía creer y asumió todas las críticas tras la Barcelona, 4-0, a manos del Liverpool, que no lo dejó avanzar a la final de la Liga de Campeones.

“No sé cómo me va a afectar a mí. Aquí estamos, el entrenador tiene que asumir su responsabilidad”, señaló el DT.



Y agregó: “Las posibilidades que hemos tenido no las hemos transformado. Ninguna excusa. Han sido mejores, te ganan 4-0".

El segundo gol nos ha hecho daño porque enseguida ha venido el tercero FACEBOOK

Valverde no tenía cara de buenos amigos, la tristeza lo invadió, pero puso la cara.



Sergio Busquets tampoco lo creía y habló de frente, aunque no hubo excusas.



“Estamos todavía en ese momento en que queremos explicarnos todo. Ellos han empezado muy arriba, como esperábamos, nos han hecho el primer gol. Luego, nos asentamos. El segundo gol nos hizo daño, muy agresivos”, precisó el volante.



Y agregó: “Ahora es difícil decir cosas. Pedimos disculpas a la afición, es muy duro caer así. No es normal que después de lo de Roma que vuelva a pasar esto".



Deportes