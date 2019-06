Colombia irá hasta el final con su candidatura del Mundial femenino

Ernesto Lucena, director de Coldeportes, afirmó que no hubo ningún trueque para que al país se le entregara la final de la Copa América del 2020 a cambio de desistir de su intención de realizar el Mundial femenino del 2023.

“No, eso no es cierto. Como las versiones de que íbamos a renunciar a la Copa si no nos daban la final. No hemos renunciado, presentamos la candidatura y vamos hasta el final. El problema es que se unieron las dos coreas para hacer el Mundial”, dijo Lucena.

Y agregó: “Nosotros vamos a ir hasta el final. No vamos a acceder a nada. Ya al darnos la final de la Copa América, pues los otros países empiezan a decir que se merecen tal y otra cosa”.



El Director se mostró sorprendido por las versiones de prensa que llegan desde Argentina.



“No. Nada. Están especulando mucho. No sé quién es el periodista que filtra eso”, sentenció.



