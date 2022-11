Messi, Ronaldo, Mbappé, Benzema: el Mundial comienza el domingo en Qatar y las estrellas ya están allí. ¿Todos? No, porque entre las lesiones, las decisiones de los entrenadores y las eliminaciones prematuras de varias selecciones, faltarán algunos grandes nombres. De Gianluigi Donnarumma a Erling Haaland pasando por Paul Pogba o N'Golo Kanté, aquí está el equipo de los ausentes.

PORTERO: Gianluigi Donnarumma (Italia/49 convocatorias): Al igual que sus compatriotas Marco Verratti y Jorginho, el portero del París SG se hundió con la 'Nazionale' tras la derrota ante la modesta Macedonia del Norte (1-0) en el repechaje. Por segunda vez consecutiva, Italia se quedó fuera del Mundial.



LATERAL DERECHO: Reece James (Inglaterra/15 convocatorias): "Aniquilado", escribió el joven defensa del Chelsea en Twitter el pasado 9 de noviembre. En esa fecha se retiró oficialmente de la Copa del Mundo debido a una lesión de rodilla sufrida a mediados de octubre.

DEFENSAS CENTRALES: Sergio Ramos (España/180 convocatorias) y Presnel Kimpembe (Francia/28 convocatorias). Dos campeones del mundo en el grupo de los

ausentes. España se ha acostumbrado a prescindir de Ramos, que no viste la camiseta de su país desde marzo de 2021. Kimpembe, por su parte, esperaba defender hasta el final el título conseguido por los 'Bleus' en 2018. Incluso fue incluido en la lista inicial de Didier Deschamps. Pero, al no estar recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles, tuvo que renunciar y dejar su puesto a Alex Disasi.



LATERAL IZQUIERDO: Ferland Mendy (Francia/9 convocatorias). Titular en el Real Madrid, pero poco importante para los 'Bleus'. Ferland Mendy, de 27 años, nunca se ha consolidado del todo en la selección francesa. Esta vez, Deschamps prefirió a los dos hermanos Lucas y Theo Hernández. Lucas Digne (46 convocatorias) corrió la misma suerte.



MEDIO DEFENSIVO: N'Golo Kanté (Francia/53 convocatorias). "No tener a 'NG' es un factor a tener en cuenta, por su energía y experiencia. Es un hombrecito tan entrañable, siempre sonriendo. Le echaremos de menos", dijo Deschamps. Kanté, campeón del mundo en 2018, ha tenido una temporada difícil con el Chelsea. Sólo ha jugado los dos primeros partidos de la temporada por una lesión en los isquiotibiales y no volverá hasta 2023.

N'golo Kanté, UEFA Champions League Foto: EFE



MEDIOCENTROS: Thiago Alcántara (España/46 convocatorias) y Paul Pogba (Francia/91 convocatorias). Faltan dos de los centrocampistas más dotados del mundo. Thiago Alcántara, que a menudo ha brillado con el Liverpool, no ha convencido a Luis Enrique para que le haga un hueco en una selección española tradicionalmente repleta en la posición de mediocentro. Pogba, por su parte, se ha quedado fuera del torneo por sus lesiones en la rodilla y el muslo derecho. Sin él ni Kanté, el centro del campo de los campeones del mundo tendrá que reconstruirse.



ATACANTES: Mohammed Salah (Egipto/83 convocatorias), Erling Haaland (Noruega/23 convocatorias) y Roberto Firmino (Brasil/55 convocatorias). Egipto se quedó fuera de la clasificación para Catar tras una terrible eliminatoria contra Senegal, que ya le había derrotado en la final de la última Copa Africana de Naciones. Por tanto, Salah no estará en el Mundial, mientras que el senegalés Mané sí estará en el torneo, aunque una reciente lesión con el Bayern de Múnich ha dejado en duda su participación. Firmino, por su parte, está pagando su escasa participación con el Liverpool y, sobre todo, la increíble riqueza ofensiva de Brasil. Por último, Haaland no logró clasificar a Noruega, que no participa en un Mundial desde 1998.



AFP