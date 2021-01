Manchester City quiere a otra espectacular figura si no ficha a Messi

El mundo del fútbol está a la expectativa sobre el futuro de Lionel Messi. El jugador argentino ya amenazó el año pasado con su salida del Barcelona, aunque finalmente no se dio. Sin embargo, los rumores continúan y varios clubes merodean el posible negocio.



Messi, que no está teniendo un buen año con el Barcelona, podría no renovar su contrato con el club español y salir en el próximo verano. Hay muchas versiones sobre el argentino, pero la realidad es que dos equipos estarían en la carrera económica de poder ficharlo: PSG y Manchester City.



Recientemente, Leonardo de Araújo, director deportivo del Paris Saint-Germain, confirmó en declaraciones a France Football la idea que tiene el club para contar con el astro argentino.



El otro equipo con la capacidad económica de ficharlo sería el Manchester City y así volverlo a unir con el técnico que sacó su mejor versión, el español Josep Guardiola.



Sin embargo, en Inglaterra saben que no será una operación fácil y por eso ya tendrían otra gran alternativa. Según apunta el diario británico The Sun, Manchester City estaría tentado también en fichar al noruego Erling Haaland, la nueva joya del fútbol mundial.



Por ahora todo se queda en especulaciones, pero cuando el sonajero comienza a moverse, todos los fichajes pueden ser posibles hasta que se demuestre lo contrario.



