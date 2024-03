Erling Haaland: el insólito gol que perdió en el clásico de Manchester y que es viral

Con sufrimiento y doblete de Phil Foden, el Manchester City se llevó el triunfo por 3-1 en el derbi ante el United, y suma tres puntos vitales para seguir a uno del Liverpool, líder de la Premier League tras 27 jornadas disputadas.

Si el sábado, los 'Reds' tuvieron que echar mano de Darwin Núñez para sumar los tres puntos en Nottingham en el descuento (90+9), el City también tuvo que trabajar de lo lindo para imponerse a su máximo rival.

De no creer

Erling Haaland erró una increíble opción de gol, de esas que los goleadores no se lo pueden creer.



Debajo del arco, el noruego no pudo meter el balón en el arco contrario y cuando el City necesitaba urgentemente de este tanto.



Ya en el descuento, Haaland no faltó a su cita con el gol y colocó el 3-1 definitivo (90+1).

La presión del City permitió a Rodri robar la pelota al marroquí Sofyan Amrabat y el español se la cedió al nórdico, que superó a Onana para apuntarse su gol 18 esta temporada en la Premier League.