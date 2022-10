"No es humano", dice Jack Grealish. "Hay que echarle del país, no es justo", piden los aficionados rivales, que han rellenado solicitudes 'online' para expulsar al delantero de la liga. Pero la realidad es que Erling Haaland está ante un fin de semana más aterrorizando a las defensas y a la caza de más récords.

El noruego ha anotado ya el 1 % del total de goles que ha logrado el Manchester City en su historia en la Premier League y la Champions, según el estadista Duncan Alexander.



Esa es la superioridad manifiesta de un Haaland que sabía que se adaptaría al fútbol inglés, pero al que también sorprende lo rápido que está yendo todo.



Y en medio de su éxito, la prensa británica se queda con un detalle: la millonada que 'valen' sus increíbles goles.



El precio de los goles

Erling Haaland, uno de los fichajes más sonoros del mercado. Llegó al Manchester City. Foto: Oli Scarff. AFP

En 13 encuentros con el City ha anotado 19 goles, incluyendo tres 'hat tricks' y este fin de semana puede llegar el cuarto, con el que dejaría atrás a futbolistas como Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Robbie Keane y Jamie Vardy, que en sus carreras en Inglaterra, mucho más dilatadas que la de Haaland, lograron tres tripletes.



Al noruego solo le han hecho falta ocho encuentros para igualar sus marcas, y para destrozar la de Michael Owen, que en su llegada a la liga necesitó 48 encuentros para meter sus primeros tres 'hat tricks'. Récord histórico hasta que este domingo Haaland doblegó al Manchester United.



Con sus 14 goles a estas alturas de la temporada, Haaland está en promedio de anotar 66 a finales de curso, registro que pulverizaría el tope histórico de Andy Cole y Alan Shearer, que hicieron 34 goles en la temporada 1993/1994 y en la 1994/1995 respectivamente. Incluso dejaría atrás el récord de Dixie Dean, que logró 60 goles en la Primera División en 1928, cuando la liga contaba con 42 encuentros.



Además, Haaland cuenta con la ventaja de que no disputará el Mundial de Catar, lo que le reportará cinco semanas de descanso, igual que Mohamed Salah, por ejemplo, pero todo lo contrario que Harry Kane, Aleksandar Mitrovic, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Darwin Núñez, sus supuestos rivales por la Bota de Oro, aunque esta parezca estar más que decidida.



Este parón en la competición refrescará las piernas de un Haaland que, en lo que resta de temporada, puede batir también la cifra de cinco 'hat tricks' que convirtió Shearer para el Blackburn Rovers en la temporada 1995/1996, precisamente en la que el Manchester City descendió al Championship (Segunda división).



A mucha más distancia queda el récord de 260 goles que hizo Shearer y que también amenaza Harry Kane, que acumula 190. La duda es si el noruego aguantará lo suficiente en Inglaterra para acercarse a esas cifras.



De momento, según señala el 'Sportsmail', Haaland estaría recibiendo varios bonos por su excelso desempeño.



No en vano, según el portal especializado, el noruego percibe una suma cercana a las 900 mil libras esterlinas (poco más de un millón de dólares) a la semana con todos los 'extras' que se le suman a su sueldo base.

*Con EFE