Erling Haaland, el letal artillero que arrasó en Inglaterra y Europa con el City

Erling Haaland vivió un 2023 consagratorio en su primera temporada con el Manchester City. Fue la pieza que le faltó en temporadas pasadas al DT Pep Guardiola y ayudó a su equipo a conquistar el anhelado triplete europeo que le fue esquivo durante varios años.



Lea aquí: Linda Caicedo sueña en grande, busca el The Best: 'Siempre quiero llegar a lo más alto'

El noruego llevó al club inglés a ganar la primera Liga de Campeones de su historia, se coronó campeón en la Liga Premier y levantó el trofeo de la FA Cup. Además, se consagró en la Supercopa de Europa con los ingleses tras derrotar al Sevilla de España en la final, por la vía de los penales (5-4).

Erling Haaland marcó el primer gol. Foto: AFP.

Su estelar temporada con los Citizens le permitió destronar al astro argentino Lionel Messi en la gala de la Uefa y fue nombrado como el Mejor Jugador del Año.

​

Erling cayó bocas y pudo con la presión que tenía en la espalda por su millonario fichaje (llegó a Inglaterra en agosto del 2022 por 60 millones de euros, procedente del Borussia Dortmund) y encajó a la perfección en el esquema del entrenador español que buscaba un goleador de raza.



Haaland aprovechó cada balón y asistencia de sus compañeros, y su feroz hambre de gol le permitió ser el artillero más letal en el área. Sus goles fueron fundamentales para los títulos y con solo 23 años superó todo tipo de marcas: se quedó con la Bota de Oro de la liga inglesa con 36 goles (15 tantos anotados este año) y rompió el récord que tenían los ingleses Andrew Cole y Alan Shearer de mayor cantidad de tantos en una misma temporada (34 goles).

Erling Haaland, Aitana Bonmati, Aleksandr Ceferin, Sarina Wiegman y Miroslav Klose, de izq. a der. Foto: Guillaume Horcajuelo. Efe

En la Liga de Campeones terminó como el máximo anotador con 12 goles y fue el primer jugador del mundo en llegar a los 50 tantos en el año solar. Comparte el tercer lugar en el listado de los máximos goleadores del 2023 con el portugués Cristiano Ronaldo (50 dianas), el primero es el inglés Harry Kane (52).



La casaca del City no le pesó y jugar en la mejor liga del mundo, contra los mejores defensas del planeta no le impidió ser nombrado el mejor futbolista de la Premier League.



“El año del delantero fue brillante”, así lo describió la revista Four Four Two de Inglaterra, que lo eligió como el jugador con mejor desempeño del 2023, superando en la lista a su compatriota Jude Bellingham (Real Madrid).

Haaland, goleador del Manchester City. Foto: AFP

Sin embargo, el noruego no ha calmado esa sed goleadora y ganadora, esta temporada ha sido fundamental con el Manchester City, en la liga local ya lleva 14 tantos en 1.294 minutos distribuidos en 15 partidos, dejando un promedio de 0.93 por ciento de media.

