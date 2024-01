Haaland, cerca del ‘The Best’: ¿hay un mejor del mundo?... (Último tango)

¿Haaland, Messi, Mbappé…? Este lunes se conocerá al ganador del premio The Best, de la Fifa 2023. Tardío. Llega dos meses y medio después de entregado el Balón de Oro, que además de tener la ventaja de su nombre (mil veces más impactante que The Best) pega primero.

Gianni Infantino, por no renovar el contrato con France Football, perdió el uso de la denominación y la distinción de Fifa no tiene la misma relevancia.



El período de elección es del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023. Lo extraño, o insólito, es que no se tiene en cuenta el rendimiento de los últimos cuatro meses y medio de 2023 y otorga la distinción ya entrado el 2024.



Erling Haaland es el primer opcionado. No debería haber un átomo de duda. Ganador del triplete con el Manchester City –Liga, Copa y Champions–, autor de una carrada de goles, todo en su primer año en el fútbol inglés. El suyo es un mérito individual basado en el funcionamiento colectivo.



Haaland jamás hubiese podido lograr tales metas en el Salzburgo o en el Borussia Dortmund. En el City encontró el hábitat perfecto para desplegar toda su voracidad goleadora. Un equipo de Guardiola que domina el 70 por ciento del juego en cada partido que disputa y que genera cientos de situaciones de gol a lo largo de una temporada. El Androide fue un fenómeno, aunque está claro: el City no gana por Haaland, sino con Haaland.

Erling Haaland Foto: Efe

Recibe críticas por no rendir del mismo modo en los tramos finales que al comienzo o en los choques decisivos. Todo porque no marcó goles en la definición de la Copa Inglesa y en semifinal y final de Champions.



Tampoco tuvo mayor suerte en algunos clásicos en Inglaterra. Eso podrá decirse si se repite a lo largo de su carrera. Nadie puede sostener seriamente que se achica en los partidos bravos.



Sí es más remarcable el fracaso con su selección, con la cual quedó fuera del último Mundial y de la Eurocopa que tendrá lugar en junio en Alemania. Entran 24 en la Eurocopa, una selección que tiene un supercrack debería clasificar.



Quedaron eliminados en un grupo que era un helado de chocolate: España, Escocia (ambos clasificados), Georgia y Chipre. No le anotó goles a España, sí uno a Escocia, de penal. Para el Mundial 2022 quedaron fuera frente a Holanda, Turquía, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Con Noruega está en deuda, pero lo hecho en el City lo pone por encima de todos en 2023.

Erling Haaland es el goleador del Manchester City, en la Liga Premier. Foto: EFE

Kylian Mbappé integra el trío finalista más por su dimensión como futbolista que por lo hecho en el período de elegibilidad. Durante 2023 anotó una buena cantidad de goles, pero apenas sumó un título: campeón de la liga francesa, que para el Paris Saint Germain es casi una obligación. Es el de menos posibilidades de ganarle.



Ya cumplió 25 años y nueve temporadas en Primera División, Kylian, debe apretar el acelerador si quiere ganar alguno de estos premios. Con lo que hace, no le alcanza.

¿Y Messi?

El otro que comparte el podio es Lionel Messi. Ya no se le cuenta el Mundial. Por esa conquista obtuvo el The Best el año anterior. En 2023, como Mbappé, ganó la liga francesa y también sumó una Ligues Cup con el Inter Miami. No obstante, lo más trascendente suyo en 2023 fue la revolución que generó en el fútbol y el deporte estadounidense con su llegada a Miami. Ni Pelé generó tanto.



El “efecto Messi” hizo que el mundo desviara la mirada hacia la MLS. Fue a plantar bandera y deslumbró al público logrando récords de taquilla, de audiencia y de marketing. ¡En el peor equipo del torneo…! Y está su juego, a un nivel de magia y excelencia que nadie puede alcanzar. Los demás son goleadores como Haaland o potentes como Mbappé. Y el premio al mejor no se entrega solo por goles.



En el período en que se vota el The Best, Haaland marcó 34 goles, Mbappé 27 y Messi 24, contando clubes y selecciones. Es menos diferencia de la que parece.

Lionel Messi disputa en balón con Carlos Augusto, de Brasil, en el clásico suramericano. Foto: AFP

Haaland, Messi, Mbappé, la misma terna que en el Balón de Oro. En ese caso estuvo bien ganado por Messi porque incluía el Mundial. El The Best el Mundial lo tomó en cuenta en la edición anterior. No hay más nombres. Pese a los denodados esfuerzos del madridismo, esa industria sin feriados que vive machacando siempre con algún merengue (en el primer semestre fogoneó a Vinicius, ahora a Bellingham), no hay nuevas estrellas que ameriten ganar una estatuilla de tal significación.



Jamie Carragher, ex durísimo zaguero del Liverpool devenido en comentarista de Sky Sports televisión, fue consultado por Vinicius y respondió también con dureza: “¿Qué hizo esta temporada? Hizo números para el Real Madrid en una liga de chiste... ¿qué ganó el Madrid? No ganó ni LaLiga”. Y defendió el Balón de Oro de 2023 conquistado por Messi: “Yo le escogí por la MLS, hizo goles increíbles”.



La realidad es que, si Messi da un paso al costado en estos premios, como ya lo anunció el 30 de octubre en París, el fútbol se queda sin “un mejor del mundo”. Se suele incurrir en el error de llamar “mejor jugador del mundo” a quien ha tenido una temporada estupenda. Sin embargo, ese rótulo es para quien lo ha mantenido durante un lapso considerable. Hoy no se vislumbra ningún heredero de Messi, nadie es tan completo en técnica, genialidad, creación de maniobras de ataque, visión de juego, gambeta, goles, asistencias.

Messi se lleva el octavo Balón de Oro a las vitrinas de su casa. Foto: AFP

“No hay una sucesión formal en eso del mejor del mundo. Cuando se retiró Pelé aquello estuvo vacante largo rato. No hay comparación posible entre Messi y el resto. Messi tiene gol, gambeta, imaginación, fantasía, criterio, pase gol, puede ser un estratega. El resto tiene una o dos de esas cosas y nada más”, dice Ricardo Vasconcellos, editor de Deportes de El Universo, de Guayaquil.



Los demás pueden ser “mejores de una temporada”, como sucedió con Belanov, Figo, Shevchenko, Nedved, Cannavaro, Rivaldo, Kaká, Lewandowski, tantos. De muchos no se acuerda nadie, de otros, como Lewandowski, lo ganó hace dos años y ya casi entró en el olvido.



“Del mundo” es un rótulo gigante y más abarcativo, que no le cabe a cualquiera. Pueden sobresalir un año por goles o títulos ganados, no por la calidad excelsa de su juego. Leo deslumbra, como lo ha hecho en Estados Unidos o en el comienzo de la Eliminatoria, donde le marcó dos goles sensacionales a Perú y otro de novela a Ecuador. Algún público está cansado de verlo en estas ceremonias, pero su clase magistral no tiene igual. Para eso hay que remontarse a Pelé o Maradona.

Jorge Barraza

Par EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

