Esta es la decisión del Dortmund sobre el futuro de Haaland

Juegue o no la próxima Liga de Campeones, Borussia Dortmund tiene los suficientes recursos para conservar a su fenómeno Erling Haaland en 2021/2022, asegura el patrón del Borussia, Hans-Joachim Watzke, en una entrevista difundida el martes por DAZN.

"Poco importa lo que pase esta temporada y la próxima, no necesitamos pedir un crédito, vender jugadores en urgencia o despedir a gente", asegura Watzke, pocas horas del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Manchester

City y Borussia Dortmund, cuando su club sufrió mucho financieramente la crisis del covid.



"No estamos bajo presión, lo que es un buen punto de partida en la situación actual", añade, reaccionando a palabras alarmistas de Mats Hummels, defensa del Borussia Dortmund, tras la derrota del sábado contra el Eintracht de Fráncfort, que relegó al club del Ruhr a siete puntos de una plaza clasificatoria para la próxima Liga de Campeones, a siete jornadas del final.



"No clasificarnos para la Liga de Campeones sería una catástrofe deportiva y financiera, y no estamos lejos de ello", había lanzado en caliente Hummels, precisando:



"Eso tiene consecuencias financieras, eso nos puede impedir comprar un jugador que queremos u obligarnos a vender otro que queremos conservar".



El Borussia, que cotiza en bolsa, anunció pérdidas de 26,3 millones de euros (31 millones de dólares) para los seis primeros meses de la temporada en curso y su cifra de negocios durante el mismo período cayó de 236,6 a 177,4 millones de euros (de 278,7 a 208,9 millones de dólares).



Watzke, que no ignora que las grandes maniobras comenzaron en Madrid, Barcelona o Manchester City para atraer al prodigio de 20 años, quiso relativizar: "Hablaremos de ello con tranquilidad con Erling, con su padre y con su agente (Mino Raiola). Queremos que se quede con nosotros por convicción", señaló.



El goleador prodigio tiene contrato con el BVB hasta 2024 y solo tiene cláusula de salida desde 2022. Pero es difícil de imaginar que un chico como él que acumula records europeos desde hace dos temporadas acepte pasar un año entero sin jugar la Liga de Campeones.



