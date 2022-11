El Ashton United, de la primera división de la Northern Premier League inglesa, ha presentado una oferta al Manchester City para que le ceda al delantero noruego Erling Haaland mientras dura el parón por el Mundial de Qatar 2022.

Haaland, que ha marcado 23 goles en todas las competiciones con el City desde que se incorporó al club procedente del Borussia Dortmund en verano, no participará en Qatar 2022 porque su selección no pudo clasificarse.



Ese es el motivo por el que el Ashton United han preguntado al City si puede contar con él en un contrato de cesión de 28 días.

Sin respuesta

Aunque en las últimas horas corrió en las redes sociales la noticia de que Haaland sí sería cedido al Ashton, por un periodo de 28 días para que no perdiera su forma, esta información no es real, y aún no hay una respuesta del City.

El Ashton sí pidió al jugador, pero esta ahí. "Estamos buscando un delantero, así que pensamos que por qué no", dijo el entrenador del equipo de la séptima categoría del fútbol inglés, Michael Clegg, a BBC Radio 5 Live.



De hecho es poco probable que el City ceda a su máxima estrella, con los riesgos que eso implica.

"Ha sido difícil para cualquiera de los equipos de nuestra liga tomar impulso, así que estoy seguro de que la incorporación de este gran hombre nos ayudaría a subir en la tabla. Estoy seguro de que se pondrá manos a la obra y espero que marque un mínimo de seis goles por partido", agregó.



El club dice que aún no ha recibido una respuesta de los actuales campeones de la Premier League.



Según el entrenador de los citizens, Pep Guardiola, Haaland va a pasar las vacaciones en Marbella y en Noruega con su familia antes de volver a entrenarse con el City, que es segundo en la Premier League.



EFE

