Futbolistas que han estado al borde de la muerte en pleno partido

Debido al paro cardíaco que tuvo Christian Eriksen, futbolista danés quien juega como centrocampista en el Inter de Milán, el pasado sábado 12 de junio, el mundo del fútbol estuvo en vilo por unas cuantas horas mientras se conocían las causas del incidente.



Mientras se disputaba el partido entre Dinamarca y Finlandia por la primera fecha del Grupo B de la Eurocopa, Eriksen sufrió un impresionante desvanecimiento en el terreno de juego sobre el minuto 43 del primer tiempo.



La hinchada presente en el estadio y cientos de personas que miraban el partido por televisión fueron testigos de los angustiosos momentos en los cuales el futbolista no respondía a las reanimaciones cardiacas.



“Se había ido. Estuvo muerto antes de ser reanimado ¿Qué tan cerca estuvimos de perderlo? No lo sé, pero lo recuperamos después de una desfibrilación, que funcionó bastante rápido”, comentó Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca.



Aunque el equipo médico tuvo una respuesta favorable, el susto en la hinchada y en quienes vieron el momento en vivo permanece. En días recientes, Eriksen compartió una fotografía desde el hospital y aseguró sentirse mejor.



"Muchas gracias por sus buenos deseos y todos los mensajes de apoyo que recibí desde diferentes partes del mundo. Su apoyo significó mucho para mí y toda mi familia. Estoy bien, pero todavía debo continuar hospitalizado para que me hagan más exámenes", dijo.



Como Eriksen, han sido varios los casos que han dejado en vilo a las hinchadas y al mundo futbolístico en otras ocasiones. Le contamos algunos de los más recordados.



Petr Cech

Es un exguardameta checo y en la actualidad está vinculado como entrenador de porteros en el Chelsea F.C, equipo en el cual hizo buena parte de su carrera. Siendo parte de este club también le ocurrió uno de los momentos más tenebrosos recordados por los hinchas de la Premier League.



El 14 de octubre de 2006, durante un partido que disputaban el Chelsea y el Reading por la liga inglesa, el volante Stephen Hunt chocó con Cech y lo golpeó fuertemente en la cabeza.



El arquero tiene que usar un casco que proteja su cabeza desde el incidente. Foto: AFP

El portero estuvo un rato en el suelo mientras era atendido. Luego fue remitido a un hospital en el que se le diagnosticó una fractura de cráneo con hundimiento.



Tuvo que ser operado y pasó tres meses bajo una estricta recuperación, pues la gravedad del golpe fue muy alta.



Desde aquel momento la vida deportiva del arquero cambió de forma radical: desde su retorno a las canchas hasta su retiro oficial utilizó un casco que le protegía la cabeza ante nuevos choques.



En una rueda de prensa, en 2016, comentó que el casco le dificultaba escuchar a sus compañeros de equipo durante los partidos.



Iker Casillas

Recordado por ser uno de los mejores arqueros, Casillas, de 40 años, también tuvo que pasar por un angustioso momento de salud mientras entrenaba con el equipo portugues Porto.



De acuerdo con los informes médicos del club, el primero de mayo de 2019, el entonces arquero se comenzó a sentir mal durante una de las prácticas del equipo. Por ello, fue evaluado y remitido a un hospital en donde se le encontró el problema de salud.



Iker Casillas, en recuperación. Foto: EFE

Los médicos encontraron que Casillas estaba sufriendo un infarto con obstrucción de la arteria coronaria derecha, lo que se conoce como un infarto al miocardio.



Luego de que la realización de los procedimientos para controlar la afectación en su corazón, Casillas estuvo un largo tiempo en recuperación.



Mientras recibía el apoyo y la solidaridad por parte de compañeros y seguidores, el Real Madrid, equipo en el que tuvo su mejor desempeño, también emitió un comunicado para destacar la fuerza del arquero.



Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

“Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos (...) Nos ha enseñado que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria”, decía el comunicado del equipo ‘merengue’.



De hecho, se retiró en agosto de 2020 y en la actualidad se dedica a ser embajador del Real Madrid. También fue candidato a la presidencia de la federación de fútbol española.

Fernando Torres

Cuando era delantero en el Atlético de Madrid, de España, el ‘Niño’ Torres sufrió un grave choque contra Álex Bergantiños, jugador del Deportivo la Coruña, el 2 de marzo del 2017.



Esto se dio en el marco de un partido de la Liga de España.



Según los reportes médicos de aquel incidente, Torres sufrió un traumatismo craneoencefálico.

El golpe lo recibió en el año 2017. Foto: EFE

El momento fue aterrador, pues cayó desplomado frente a todos, tanto jugadores como asistentes del estadio de Riazor, en La Coruña, España.



Tal fue la impresionante caída que sus compañeros y los rivales se unieron para socorrerlo en el lugar. Según ‘BBC’, el jugador estuvo unos dos minutos sin reaccionar mientras los socorristas lo atendían.



Cuando salió en la camilla fue aplaudido por todos en el estadio.



En la actualidad, Torres está retirado del fútbol. Sin embargo demostró que aún tiene una gran hinchada que lo apoya. El viernes 28 de mayo anunció en sus redes sociales: “solo entiendo la vida de una manera: jugando. Por eso, he decidido volver. Este viernes comunicaré dónde”.



El aviso dio pie a todo tipo de comentarios y especulaciones, pero la realidad es que fue una estrategia que utilizó para promover y celebrar el día internacional del juego.



Por el momento, Torres sigue con los ‘guayos colgados’.

Fabrice Muamba

En marzo de 2012, Fabrice Muamba, en ese entonces una joven promesa del Bolton Wanderers, de Inglaterra, sufrió un momento impresionante.



Con apenas 23 años, padeció una falla cardíaca que le arrebató la vida por 78 minutos. Mientras jugaban un partido contra el Tottenham, por la Copa de Inglaterra, el futbolista, de origen congoleño, cayó súbitamente al piso del terreno de juego.



El exjugador sufrió un paro cardíaco que lo hizo entrar en 'muerte clínica' por 78 minutos. Foto: Archivo particular

“Si es que puede utilizarse el término milagroso, este caso lo fue. Fabrice estuvo 78 minutos clínicamente muerto”, aseguró el médico Jonatan Tobin.



Mientras Muamba estaba en el hospital Chest de Londres, se le realizaron análisis que intentaron explicar su ‘resurrección’.



A la fecha no hay una explicación científica que acierte con el caso del congoleño, sin embargo aquella incertidumbre lo obligó a retirarse para siempre del fútbol profesional.



De hecho, Muamba se pronunció sobre el caso reciente de Eriksen y dijo a la ‘BBC’: “El momento del incidente en la Eurocopa simplemente me devolvió las emociones que literalmente has dejado allí durante mucho tiempo y que no quieres revivir”.

Mauricio Molina

Este exfutbolista colombiano también pasó un fuerte susto, en noviembre de 2013, cuando estaba disputando un encuentro entre su equipo, el Seúl, contra el Busan IPark, por la liga de Corea del Sur.



Como informó EL TIEMPO en su momento, mientras Molina saltaba para cabecear la pelota chocó contra un jugador del equipo rival.

Molina le dio un 'buen susto' a la hinchada surcoreana. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

El golpe fue tan fuerte que el colombiano cayó tendido en el piso y, según ‘El Universal’, casi muere asfixiado con su propia lengua. Aunque duró un rato inconsciente, los paramédicos lograron reanimarlo.



“Fue una situación muy difícil, realmente fueron momentos muy duros los de estar alrededor de tres minutos inconsciente, pero tener la oportunidad de despertar y contar la historia es un milagro y hoy, más que nada, me siento bendecido por eso”, declaró en una entrevista a ‘Antena 2’.

Oleg Gusev

Este ucraniano, de 38 años, pasó un susto grave en 2014, cuando su equipo, el Dynamo de Kiev, se enfrentaba al Dnipro.



Este partido se dio en el marco de la Liga de Ucrania.



Cuando Gusev intentó recibir el balón, fue derribado por Denys Boyko, arquero rival.



El guardameta saltó tan alto que golpeó la cabeza de Gusev con su rodilla. El jugador cayó al suelo de inmediato.

Tras desvincularse del #DinamoKiev el pasado 1 de enero, el extremo ucraniano Oleg Gusev (34) vuelve a firmar hasta junio de 2018. pic.twitter.com/uqA7jEyIJk — Mercatosphera (@mercatosphera) June 13, 2017

Tras ello comenzó a convulsionar. Más allá de la impresión, Jaba Kankava, mediocampista del Dnipro, lo fue a auxiliar. El jugador decidió intervenir porque, al parecer, Gusev se estaba tragando la lengua. Kankava le salvó la vida.



Gusev fue retirado en una camilla y, poco tiempo después, fue estabilizado.



Según el parte médico emitido por el equipo, el jugador se recuperó satisfactoriamente y no tuvo ningún tipo de secuelas.

Martin Berkovec

Este portero, oriundo de República Checa, dejó sin aliento por varios minutos a los hinchas tras recibir un fuerte golpe por parte de Francis Koné, delantero togolés del FC Slovacko.



En 2017, mientras se disputaba un partido entre el Slovacko y el Bohemians por la liga de República Checa, Berkovec cayó inconsciente.

Man of the Match again ⚽️🙌

Great season for Martin Berkovec pic.twitter.com/UZTHjDnmpi — k2ksports (@k2ksports) May 15, 2021

Cuando Koné se percató del estado del arquero rival tras su golpe, no dudó ni un segundo y corrió para auxiliarlo. El delantero realizó una rápida maniobra para liberar las vías respiratorias de Berkovec y lo salvó de morir ahogado.



Ese mismo día, Berkovec escribió en su cuenta de Facebook un mensaje de agradecimiento para el jugador: “Quiero agradecer a Koné por asistirme en la emergencia del partido de hoy”.



De hecho, este suceso le valió a Koné ganar el trofeo ‘Fair Play’ de ese año.



Abdelahk Nouri

En 2017, durante un amistoso entre el Ajax, de Holanda, y el Werder Bremen, de Alemania, sucedió uno de los hechos más impactantes en el fútbol en los años recientes.



Abdelahk Nouri, centrocampista del equipo holandés, sufrió un paro cardíaco que lo hizo desplomarse de un momento a otro durante el encuentro.



Luego de algunos días de especulaciones, el equipo holandés confirmó que el joven, de 20 años en aquel momento, había “sufrido un daño cerebral grave y permanente”.



El joven duró en coma dos años y despertó en el 2020, durante este tiempo ha ido “mejorando”, según su hermano.

Entre tanta noticia mala, una que nos alegra el alma: Abdelhak Nouri despertó del coma después de casi 3 años!!! Palabras de su hermano: "Come, estornuda... En un día bueno puede comunicarse mediante movimientos de ceja, sonrisas"#StayStrongAppie❌❌❌ pic.twitter.com/xCMeoLBAdM — AjaxARG (@Ajax_Arg) March 26, 2020

En una entrevista que concedieron al medio ‘DWDD’ aseguró que “desde que está en casa está mucho mejor que en el hospital. Es consciente de dónde está, se encuentra en un entorno familiar”.



También agregó que hay días en los que logra comunicarse por medio de movimientos de cejas o con sonrisas.



Sobre Donny Van De Beek y su gran amigo Abdelhak Nouri, a quien llevará siempre en su espalda en el Manchester United... pic.twitter.com/iftC8VLw8t — Juez Central (@Juezcentral) September 2, 2020

Su carrera en el fútbol se vio truncada en ese momento. En varios oportunidades ha sido recordado y homenajeado por otros grandes jóvenes de la cantera del Ajax como Frenkie de Jong y Donny Van de Beek. Este último, cuando fue fichado por el Manchester United, decidió utilizar el dorsal ‘34’ en honor a Nouri, quien tenía ese número en el equipo holandés.

