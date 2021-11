ExBarcelona podría estar implicado en agresión a jugadora del PSG

El exfutbolista del Barcelona Eric Abidal "podría ser interrogado próximamente" por su supuesta implicación en la agresión a la futbolista del París SG Kheira Hamraoui, aseguró este lunes a la AFP una fuente de la fiscalía de Versalles.

La figura de Abidal apareció en el caso cuando los investigadores descubrieron que la tarjeta del teléfono móvil utilizado por Hamraoui está a nombre del exinternacional Bleu.

Hipótesis de una relación amorosa



"Si Eric Abidal es convocado en el marco de la investigación, evidentemente se presentará para responder a todas las preguntas que se le hagan", aseguró a la AFP el abogado del exfutbolista Olivier Martin.



Es el último giro inesperado de este rocambolesco caso que comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando Hamraoui, internacional francesa de 31 años, regresaba de una cena de su club en un vehículo junto a su compañera Aminata Diallo y fue víctima de una agresión por parte de dos individuos, que le propinaron varios golpes "en las piernas con una barra de hierro".



Diallo fue testigo de la escena, pero no fue agredida, lo que llevó a los investigadores a pensar en un primer momento que el móvil de la agresión fue la rivalidad deportiva entre ambas.



La policía detuvo el pasado miércoles a Diallo, que pasó 36 horas siendo interrogada por los investigadores antes de ser liberada sin cargos. Fue después cuando la investigación dio un giro inesperado y salió el nombre de Abidal, director deportivo del Barcelona de 2018 a agosto de 2020.



Hamraoui jugó en el equipo femenino del Barça de 2018 a 2021. La fiscalía de Versalles precisó que la hipótesis de una venganza amorosa del entorno de Abidal es solo "una entre varias otras" y no descartó que también sea interrogada la esposa del exfutbolista, Hayet Abidal.

Un celular, la clave

Según una fuente cercana al caso, Hamraoui indicó a los investigadores que la tarjeta de su móvil estaba "a nombre de su ex" y éstos establecieron que el titular era Abidal. El abogado del exfutbolista no deseó realizar "ningún comentario" sobre la naturaleza de la relación entre su cliente y la agredida.



En Barcelona, donde jugó de 2007 a 2013, se guarda una gran imagen de Eric Abidal, de 42 años y formado en el Lyon, por su lucha contra un tumor en el hígado que le fue diagnosticado en 2011.



Tras ser operado y después una recuperación milagrosa, el lateral volvió a las canchas y pudo levantar la Liga de Campeones en 2011, la segunda que conquistó con el gran Barça de Guardiola, Messi, Xavi o Iniesta.



La carrera de Abidal, no obstante, también tiene alguna mancha o zonas oscuras: fue considerado uno de los instigadores de la huelga que llevaron a cabo los Bleus en pleno Mundial de Sudáfrica-2010 después de que el seleccionador Raymond Domenech expulsara de la concentración a Nicolas Anelka.



También fue investigado por las condiciones en las que se produjo la donación que le permitió recuperarse de su tumor. La justicia española sospechó, a raíz de unas conversaciones telefónicas, que el expresidente Sandro Rosell pudo haber pagado ilegalmente por obtener un hígado.



Tanto Abidal, como Rosell y la organización española de donaciones negaron las acusaciones y el jugador aseguró que el donante era su primo Gérard Armand, que negó haber recibido dinero.



Esto no impidió a Abidal reconvertirse en dirigente y ser director deportivo del Barça, etapa en la que el club catalán fichó a Ousmane Dembelé (por 138 millones de euros en 2018), a Antoine Griezmann (por 120 millones un año después), sin que ninguno de los dos internacionales franceses ofreciera el rendimiento esperado.



La etapa de Abidal como director deportivo acabó tras la debacle del Barça en Lisboa, en 2020, cuando fue eliminado de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras perder 8-2 contra el Bayern Múnich.



AFP