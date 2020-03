Así va el panorama: equipos que han rebajado sueldos a sus futbolistas

El mundo del fútbol comienza a sentir esa dura para de las actividades, a causa de la propagación del coronavirus. Las pérdidas comienzan a ser enormes y los clubes comienzan a analizar las diferentes variantes para poder amortiguar este fuerte golpe.



Según un estudio de KPMG, una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero, la pandemia del coronavirus, conllevaría unas pérdidas totales de entre USD 3.700 y USD 4.280 millones.

Según este estudio, la Premier League sería la más perjudicada con unas pérdidas de entre 1.210 y 1.340 millones. En los otros torneos, la Liga de España perdería entre USD 868 y USD 1.031 millones; la Bundesliga, entre USD 705 y USD 814 millones; la Serie A, de USD 597 a USD 705 millones y la Liga francesa, entre USD 325 y USD 434 millones.



Para amortiguar este golpe, algunas de las ligas y los clubes les han planteado a los jugadores una rebaja en sus salarios, mientras se encuentra el fútbol detenido para hacer que la crisis no sea tan fuerte como se espera.



Bundesliga

Los jugadores del Bayern Múnich y otros clubes alemanes, entre ellos el Borussia Dortmund, aceptaron rebajar su salario para ayudar a sus dirigentes a hacer frente a la crisis creada por la pandemia del coronavirus.



En el Bayern, al frente del campeonato en el momento de la interrupción el 13 de marzo, todos los jugadores, los miembros del consejo de administración y del consejo de vigilancia afirmaron estar dispuestos a renunciar a un 20 por ciento de su salario, según el diario Bild.

Bayern Múnich Foto: EFE

En el Bayern, que cuenta con un equipo de estrellas, los gastos salariales representaron 336,2 millones de euros en la temporada 2018-2019, para una cifra de negocios de 750,5 millones.



Los primeros en Alemania en haber propuesto espontáneamente una reducción de salario fueron los jugadores del Borussia Mönchengladbach, seguidos por sus colegas del Werder Bremen y Schalke 04.



El Borussia Dortmund se sumó este martes a esta medida, explicando que sus jugadores renunciaban "voluntariamente a una parte de su salario, por solidaridad con los 850 empleados del club y sus familias".

Dormund vs. Inter. Foto: EFE

Los entrenadores y dirigentes del club de Dortmund, actualmente segundo en la Bundesliga, renunciaron igualmente a una parte de sus ingresos, lo que permitirá al club "ahorrar un número de millones de dos cifras", indicó el equipo amarillo en un comunicado, sin precisar las cantidades.

Liga de España

En el Barcelona, los jugadores y el club negocian un acuerdo para reducir los salarios y pasar a un paro parcial, que afectaría a todos los empleados del club.



Si bien, el diálogo con los referentes del club habría sido positivo, según informa este martes el diario ‘Marca’, el resto de jugadores no está convencido de la primera propuesta del club. Todo esto sucedió este martes y la Junta Directiva del club español prepara otra propuesta.

El centrocampista chileno del FC Barcelona, Arturo Vidal, celebra con su compañero Samuel Umtiti, tras marcar el primer gol ante el Getafe. Foto: EFE

El Real Madrid no se plantea tomar ninguna medida por la expansión del coronavirus y el parón que vive el mundo del fútbol en España, y descarta por el momento realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), según reconocieron a EFE fuentes de la entidad.



El club blanco confía en que la temporada se pueda acabar desde el mes de mayo y no está en ningún escenario que le impulse a realizar un recorte de sueldos entre sus plantillas y trabajadores del club.

Los jugadores de Real Madrid celebran el primer gol. Foto: EFE

Sin embargo, según la emisora Cadena Cope, la Liga de España prevé reducir los salarios de los futbolistas en un 20 por ciento en caso de que no se acabe la temporada.

Serie A

La Serie A está estudiando en estos días de crisis por la emergencia del coronavirus las medidas a tomar para contener el impacto económico causado por la interrupción del torneo y, entre ellas, una reducción del sueldo de los futbolistas.

Cristiano Ronaldo Foto: EFE

Las reducciones llegarían a un 20 o 30 por ciento. En ese sentido, el que más perdería sería el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene un salario de 31 millones de euros. Es decir, el delantero de Juventus de Turín dejaría de ganar 8 millones de euros.

Liga Premier

En la Premier League inglesa, el campeonato con los mayores salarios, no se tomarán decisiones sin un acuerdo con los jugadores, protegidos por contratos garantizados.



Y el sindicato de jugadores, la Professionnal Footballer Association (PFA), se ha mostrado hasta ahora abierta solo a "aplazamientos de los salarios".

Liga de Francia

En medio de esta crisis, varios clubes franceses han recurrido ya al desempleo parcial. Entre ellos se encuentran Lyon, Marsella y Mónaco, quienes no pudieron con estos problemas económicos.



“Dadas las medidas tomadas por las autoridades para combatir la propagación del covid-19, y debido a que han sido suspendidos todos los entrenamientos y las competiciones a nivel nacional, debemos anunciar que hemos puesto a todo el personal deportivo a un paro parcial y a una suspensión temporal de sueldo y salario”, comunicó el Lyon.

¿Y en Colombia...?

En la Liga colombiana, el primero en proponer algún tipo de modificación con los sueldos de los jugadores fue José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, quien aseguró que estaba en proceso de solicitar un permiso especial al Ministerio del Trabajo para suspender los contratos de los jugadores de su equipo, mientras se mejora la situación por el tema del nuevo coronavirus.

José Cadena Foto: EL TIEMPO

Ahora, fue Independiente Santa Fe, el nuevo club que quiere sumarse a estas medidas. Este martes, la cuenta oficial del club en Twitter socializó la propuesta que el presidente del club, Eduardo Méndez.

[Institucional 🇮🇩]



Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos.



¿Está de acuerdo con esta medida? — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 25, 2020

“Estoy pendiente de lo que la ley me autoriza, de lo que me diga el código laboral. Me interesa tener un equilibrio entre la parte deportiva y la parte económica, es mejor tener una institución sana en su parte económica y no cometer errores que nos puedan llevar a una crisis institucional durante muchos años”, le dijo el presidente de Santa Fe a Futbolred.



Esta idea de Santa Fe también la tendría Millonarios y estaría buscando algunas formas para mirar los sueldos de sus futbolistas.



