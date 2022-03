Después de un vibrante desenlace de los octavos de final, la Europa League ya cuenta con los choques de la fase final del torneo.



Este viernes, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (Uefa), organizó el sorteo de las llaves. Los colombianos ya conocen sus rivales.La final de la competición se disputará el 18 de mayo, en Sevilla, España.

Los equipos clasificados

El trofeo de la Europa League. Foto: AFP

Rangers (Escocia)



SC Braga (Portugal)



Atalanta (Italia)



FC Barcelona (España)



Lyon (Francia)



West Ham (Inglaterra)



Eintracht Fráncfort (Alemania)



RB Leipzig (Alemania)

Así quedaron las llaves

Balotas de la Europa League. Foto: EFE

RB Leipzig vs. Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel)



Eintracht Fráncfort (Rafael Santos Borré) vs. FC Barcelona



West Ham vs. Lyon



SC Braga vs. Rangers (Alfredo Morelos)

El camino a la final

De acuerdo con el sorteo, el cuadro de semifinales quedó así:



El ganador entre el RB Leipzig y el Atalanta enfrentará al vencedor de la llave de SC Braga y Rangers.



En ese orden de ideas, el vencedor del duelo entre el Fráncfort y Barcelona se medirá con el ganador del partido entre West Ham y Lyon.

