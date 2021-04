La Equidad, con problemas, pero pudo viajar a Brasil

La Equidad, que debía de desplazarse a Brasil este martes para enfrentar a Gremio de Porto Alegre en la Copa Suramericana, pudo viajar finalmente, según el presidente, Carlos Mario Zuluaga.

"Estamos carreteando, pero tuvimos muchos problemas para salir", le dijo el dirigente a EL TIEMPO.



En primera instancia, Zuluaga señaló que no podía despegar, que estaban en el aeropuerto, pero sin permiso para viajar.



"Estamos parqueados en el Aeropuerto El Dorado, pero Aerocivil no nos deja salir a nuestro viaje de Copa Suramericana, declaró el dirigente Caracol radio.





Y agrego: "Esta situación es crítica porque si no viajamos, estamos supeditados a una sanción de Conmebol".



La Equidad decidió viajar a Brasil, tras recibir el permiso por parte del Ministerio de Salud.



"Nadie nos soluciona nada y Tolima y Equidad, no hemos podido viajar", señaló Zuluaga.



Tolima y La Equidad ya recibieron la autorización para sus respectivos viajes, que serán este martes, para sus partidos del jueves. El martes saldrá la resolución del ministerio de Salud, según pudo confirmar EL TIEMPO.



Los equipos tuvieron la recomendación de respetar estrictamente la burbuja. Aeropuerto, hotel, estadio, aeropuerto.



Tolima, que viajará vía Cali-Sao Paulo, juega contra Bragantino, y La Equidad, contra Gremio, ambos como visitantes.



