Juan Fernando Quintero se quitó el tapabocas, habló claro y fuerte

Juan Fernando Quintero se confesó. En una entrevista con ESPN habló de su pasado, del presente, del fútbol, de su retiro y del fútbol.

Sucesor: Todos somos distintos. Jorge es un crac, lo está demostrando y seguirá demostrando muchas cosas más porque tiene mucho para dar.

Le puede interesar: (James Rodríguez está listo para volver a jugar)



¿Otro Boca vs. River? Obvio, eso es muy bonito para los que nos gusta el fútbol. ya saben para qué lado me iría. Obvio, le voy a River.



El gol en Madrid. Fue un momento muy bonito, pero voy a lo conllevó a la final, desde antes de la Copa. Llego con un desgarro en el gemelo, entrené el día anterior, lo hice con Rodrigo Mora y se me metieron cuatro goles así. Llegó la final y uno sin darse cuenta puede definir una final con lo que se entren+ó. la cabeza lo puede todo. Llegué desgarrado a la final.



River Plate campeón de la Libertadores. Siempre lo veo así porque veo cómo trabajan. Siempre lo veo así. Cuidado con River, van muchos años compitiendo a nivel alto y no lo dejará de ser. Uno lo asemeja a la final.



El éxito. Marcelo Gallardo lo da todo y siempre cn éxito porque es la pasión de él. Esa es la respuesta. Otros tenemos pasiones en otras cosas y respetamos el trabajo.



(También: Un deportista, el rey del Instagram en el 2020)



Su pasión. Muchas cosas. Mi pasión en la familia, mi esposa, mis hijos, porque a toda hora hablando de fútbol, eso cansa y satura. Hace cuatro años vengo trabajando en el crecimiento personal, las prioridades las pongo en la mesa.



Gallado jugando al y perdiendo. Es muy tranquilo. Mucho. Nunca se enoja, corrige mucho. nací el mismo día de Gallardo y me asemejo a él, es una persona con la que comparto muchos pensamientos.



Su retiro. Pienso irme a los 33 años. desde los 6 años juego al fútbol y desde esa +época me duele el cuerpo. En eso me enfoco, porque qué tiempo le voy a dedicar a la familia si en estos momentos no lo hago. Ojalá les puede dedicarles tiempo a mis seres queridos, eso no lo he hecho. Quiero terminar a los 33 años. Hace varios años planifico mi post fútbol.



El fútbol. No. Yo en el fútbol, porque desde niño tengo una pasión. La plata no es importante, es lo que uno lleva en el corazón. El fútbol es un negocio, no es transparente. Me llevo por lo que soy desde niño, con respeto y con lealtad.



(Consulte: Así va la salud de Schumacher, siete años después de su accidente)



DEPORTES