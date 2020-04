Entrevista: Jhon Córdoba, claro con el reinicio de la Bundesliga

En Alemania, los caminos apuntan a una reactivación del fútbol, en medio de todas las medidas de seguridad y salud para evitar contagios ante la amenaza que existe por el coronavirus, que mantiene en riesgo a la población mundial. En medio de esta posibilidad, un representante colombiano está cerca de volver a calzarse los guayos y alistarse para seguir con su racha goleadora, la que solo pudo frenar esta pandemia. Jhon Córdoba regresaría, con el Colonia, a la actividad, pero a puerta cerrada.

El delantero de 26 años habló con EL TIEMPO sobre la reactivación de la Bundesliga y su buen momento con el Colonia, en el que lleva 10 goles en el rentado local, llevándolo a estar preconvocadola a laSelección Colombia para el inicio de la Eliminatoria, que fue suspendida.



¿Cómo va el aislamiento?

Estoy muy tranquilo, la verdad; estamos cumpliendo las normas que nos han dado. Gracias a eso no he tenido ningún problema. El estar tanto tiempo en casa ya es totalmente diferente a las rutinas normales, esto no da opción de salir, porque se puede pillar esta enfermedad. Vamos a ponerle mucha fe de que termine rápido y podamos salir adelante.

¿Cómo le fue con el regreso a entrenamientos con el Colonia en medio de la pandemia?

Se comenzó entrenando por grupos de 12 personas manteniendo las distancias, y luego se trabajará con el grupo completo. No compartimos camerino, no nos duchamos en el camerino; todos lo hacen en casa. Sabemos que es de tener precaución.



Se habla de la posibilidad de que la Bundesliga regrese el 9 de mayo, ¿qué piensa de eso?

No soy quién para opinar si debe empezar o no. Si autorizaron que vuelva la Bundesliga, es porque todo ya está bien y de manera exitosa para jugar. Nosotros vivimos de esto. Yo disfruto jugando al fútbol, así que mientras disfrute de hacer lo que me gusta, voy a tirar para adelante con lo que sea.

¿Y el contacto físico?

Es verdad que no podemos tener, pero estamos haciendo trabajos tácticos para evitarlos, porque la verdad en el fútbol es difícil evitar el contacto.



Lleva cinco años en la Bundesliga jugando para Mainz y Colonia, ¿cuál ha sido el progreso?

No han sido fáciles. En este momento estoy bastante adaptado y en mi mejor momento. Cada día más agradezco de estar en esta liga y la forma en la que me está tratando la gente. Disfruto cada día que pasa para superarme. Ahora soy más maduro. Los partidos me dan la opción de mejorar, he contado con la confianza del cuerpo técnico y compañeros, que se esmeran porque sea mejor y la autoconfianza que he tenido, esto ha sido fundamental para que todo me haya salido bien. Antes, quizá, pecaba de juventud, de ganas de demostrar y ahora tengo más calma. La Bundesliga me ha enseñado a pensar más rápido; tengo ese sentido de recibir, tocar o voltearme con rapidez y a la hora de definir lo hago mejor, lo he pulido mucho.

Jhon Córdoba celebra uno de sus goles. Foto: Cortesía Colonia

¿Qué tipo de delanteros son los que se destacan en Alemania?

La Bundesliga es una liga bastante rápida, de mucha transición. Aquí los delanteros son rápidos y fuertes, por eso es que hay demasiado gol. Hay mucha calidad, y por eso el torneo avanza cada día más.



¿Cuál es la parte táctica en la que lo han venido trabajando en Colonia?

El entrenador (Markus Gisdol) ahora viene con un sistema totalmente diferente, jugamos con un 4-2-3-1 muy definido y yo de punta. Nos pide que corramos mucho, que mantengamos el orden. Nos inculcó lo que necesitábamos, que era esa fuerza que no teníamos a inicio de temporada. Ahora entendemos el sistema, nos sentimos cómodos. Sacamos esto adelante y ha sido fundamental para el desarrollo del equipo. Si trabajamos todos juntos es más fácil. Me pide que cumpla con mi sistema, que haga los movimientos precisos y sobre todo que marque goles, que es lo que ayuda al equipo. Importa que ganemos, no importa quien marque.

Jhon Córdoba, delantero colombiano. Foto: Cortesía Colonia

¿Es Colonia es una plaza futbolera?

Es espectacular, en Colonia el ambiente del fútbol es bastante bueno. La afición, la gente es loca por el equipo y la verdad que uno disfruta jugando aquí.



Adrián Ramos decía que era más fácil anotarle al Bayern Múnich que hablar el alemán, ¿cómo va usted con el idioma?

Cada vez lo domino mejor. Al principio me costó mucho, pero cada vez estoy mejor y estoy bastante acoplado.



¿Cuando José Pékerman dirigió a la Selección Colombia habló con usted?

No, jamás tuve contacto con Pékerman.

¿Le generó rabia o malestar que estaba ante su posible primer llamado a la Selección Colombia de mayores y se cayó por el coronavirus?

No me sentí mal. Estas son cosas de Dios. Nadie está exento a que esto pase. Voy a seguir trabajando y la oportunidad llegará si así toca. Si va a ser para mí, volverá. Creo que tengo méritos para ser llamado. Creo y quiero que llegue lo más pronto posible.



¿Había hablado con Carlos Queiroz?

No he tenido comunicación con Queiroz, pero si el llamado está, es porque me han estado viendo, y eso es fundamental. En este momento estoy concentrado en mi equipo. Quiero terminar lo mejor posible. No he recibido la llamada y cada uno tiene sus motivos.



Llegaría a un equipo con Falcao, Duván, Morelos o Borré.

Tienen mucha calidad, tienen diferentes características, aportan lo que tienen. El entrenador es el que sabrá quién se acopla a un sistema; sabemos que tenemos referentes en la Selección y seguramente el día que les toque estar van a ayudar mucho.



¿Le gusta el sistema 4-3-3?

Me siento cómodo jugando como 9 en solitario o con otro punta, pero el entrenador es el que toma las decisiones. No tengo nada que ver en esto, cada uno tiene sus condiciones y seguramente al llegar la oportunidad se verá quién debe actuar.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4