‘En la eliminatoria se necesitan los de jerarquía’: Carlos Sánchez

Carlos Sánchez parece afanado. La práctica del West Ham, durante la pretemporada en China, está por comenzar. Allí es de día; en Colombia, de noche. Carlos dice que hay poco tiempo para atender la llamada. No quiere llegar tarde a la práctica, no quiere perder un segundo. Necesita aprovechar cada instante para regresar, para ser el de antes, para recuperar su nivel. Sin embargo, cuando accede a la entrevista de EL TIEMPO, del otro lado de la línea se escucha un Sánchez sereno, amable y entusiasmado por hablar de su recuperación –tras una lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo tuvo siete meses sin jugar– y de su gran reto: volver a la Selección Colombia después de perderse la Copa América.

¿Cómo está hoy después de la dura lesión que sufrió?

Muy bien, trabajando fuerte para empezar de la mejor manera la temporada, después de tener una muy complicada. Así que con toda la motivación y las ganas de que todo salga bien.



¿Cómo atravesó esta etapa de siete meses sin jugar?

Fue un proceso largo y a veces se tornó difícil porque todos queremos estar bien, y más cuando te dedicas a esto. Uno no quiere pasar por este tipo de dificultades, pero son gajes del oficio, cosas que uno tiene que contemplar que pasan. Me ocurrió a mí (26 de septiembre de 2018 en un partido de Copa de la Liga), aunque ya tenía experiencia de una lesión igual en la otra pierna, así que me lo tomé con responsabilidad y positivismo. Fue un proceso largo, pero ya estoy de vuelta.



¿A qué se aferró?

A mi familia, son los que siempre han estado ahí, mis hijos, mi esposa, ellos estuvieron conmigo. La idea era salir adelante lo antes posible. Yo pensaba, ‘ya pasó, ahora hay que afrontar la operación y la rehabilitación’, porque eso es importante en este proceso. Todo transcurrió dentro de los tiempos que me había puesto como objetivo y gracias a Dios todo va bien y hoy me encuentro en buena forma, haciendo la pretemporada.



¿Y la rodilla?

En perfectas condiciones.



¿Anímicamente cómo está?

¡Uff!, imagínate, con muchas ganas de volver a jugar, con la ilusión de competir y sentir de nuevo esas sensaciones. Terminé jugando la última temporada (hizo 23 minutos en dos partidos de Liga Premier), aunque no con el ritmo que quería porque el equipo venía engranado. Pero es una satisfacción jugar después de ese periodo difícil. Hoy disfruto de la pretemporada y de esta profesión que amo con el alma. ¡Estoy supermotivado!



¿Qué le dicen en el club?

El profe (Manuel Pellegrini) está contento de volver a contar conmigo. Ellos han apostado por mí en este proyecto, y está la confianza de siempre, porque hay competitividad, hay un buen equipo, tenemos 2 o 3 jugadores en cada posición y de buen nivel, así que te levantas cada día con un objetivo, con una competencia sana que al final te hace crecer.



¿Va a seguir en West ham?

Sí, la idea es seguir aquí. No hay en mi cabeza nada distinto porque en la temporada anterior no lo disfruté como quería, entonces este año estoy con la ilusión de disfrutarlo.

Carlos Sánchez, volante colombiano. Foto: AFP

¿Guardaba la esperanza de llegar a la Copa América?

Era consciente de que iba a ser difícil. Era mi objetivo trazado una vez ocurrió la lesión. ‘Quiero estar en la Copa’, pensé, pero no me nublé con eso, lo importante era estar bien de salud, recuperarme bien y si estaba la posibilidad, bienvenida. En todo momento tuve el pensamiento de poder llegar. Lastimosamente no se pudo, pero estoy feliz porque ya estoy bien y seguramente habrá otra oportunidad.



¿Ha hablado con Carlos Queiroz?

Ehh, hablar directamente con el profe, no, pero sí con su staff; los médicos estuvieron muy pendientes de mí, gente del entorno del profe viajó, me visitaron, eso habla bien del trabajo de ellos.



¿Qué opina de Queiroz?

Personalmente aún no lo conozco, no puedo opinar sobre él como persona; pero como DT es reconocido mundialmente, tiene experiencia, seguramente nos va a aportar mucho.



¿Cómo vivió la Copa América? Seguramente estuvo muy pendiente...

Claro. Fui un hincha más. No me perdí los partidos. Hace muchos años que no lo vivía así, porque siempre estaba ahí, en la cancha, con el grupo, fueron más de 10 años estando ahí, así que tuve sentimientos encontrados, pero fui un hincha más, haciéndole fuerza al equipo y mandándole la menor energía.



¿Cómo vio el equipo?

Estaba la posibilidad de llegar más lejos, pero creo que se vieron cosas buenas, jugadores que no habían estado mostraron que pueden estar. Lo importante en una selección es que el que llegue aporte, que sea para sumar cosas. La Selección no debe ser algo de paso para mostrarse para ir a otro club, sino que debe ser para demostrar por qué se está ahí, por qué se va a poner esa camiseta. Es una responsabilidad grande, y los que estuvieron ahí se vieron a la altura. Ciento por ciento de respaldo para ellos. Hay cosas positivas que servirán para el futuro.



¿El buen nivel de Wílmar Barrios y la presencia de otros volantes dificultan sus posibilidades?

Eso depende de mí y del cuerpo técnico si me tienen en cuenta. Me concentro es en estar al ciento por ciento; si se da la posibilidad de estar, bienvenida sea. Siempre voy a trabajar para estar bien en el club y tener la posibilidad de ir a la Selección.

¿La Selección está en proceso de renovación?

Hablar de renovación en la Selección es muy difícil, es algo personal que pienso porque en una selección se pueden cambiar algunas cosas, pero si queremos ganar una copa no podemos hacerlo con todo un plantel nuevo, eso es difícil. Lo digo porque en una selección no hay tiempo para implantar una idea, los tiempos son muy cortos. Sí se puede ir cambiando poco a poco, y hay que ser conscientes de que uno no puede estar toda la vida en la Selección, y que la renovación se debe llevar poco a poco, no todo de la noche a la mañana.



¿Influye la edad de algunos jugadores?

No, es que no es porque uno tiene 30 u otro 24, no se tiene que mirar la edad sino la calidad, si rinde… Es como Dani Alves, el mejor de la Copa América y con 36 años. No es que si es viejo o joven; si el joven rinde, pues que juegue el joven. Tampoco es porque yo llevo más tiempo o tú, menos. Que juegue el que esté mejor para le Selección.



¿Se necesitan las voces de experiencia para la eliminatoria?

Suramérica es una zona muy complicada. Jugar eliminatorias, y la Copa América, es difícil, siempre son finales. Y para jugar eso se necesitan jugadores de jerarquía, los que conocen y tienen un recorrido a nivel Suramérica.



¿Esta generación, la suya, va a poder ganar algo?

La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos muchas cosas positivas, pero nos faltan otras. Tenemos que ver en qué podemos mejorar, en qué nos sacan ventaja, porque como equipo hay una gran selección, con buenos jugadores; hay que mirar por otro lado en qué nos falta para poder ganar algo…



Seguramente es su sueño...

Totalmente, es un sueño poder levantar una copa con tu selección, debe ser algo impresionante lo que se debe sentir…



¿Se ve pronto de vuelta en la Selección?

Tengo fuerza, hambre de gloria, trabajo todos los días para poder estar. Depende en parte de mí, pero no todo. Tengo que estar bien para poder aportar, porque no me puedo contradecir. Debo estar bien para la Selección, y no es porque tenga 33 años; si me ven bien, tendría que ser así. Todo el mundo habla de renovación, de que tengo 33 y ya no llego al Mundial, dicen que a Sánchez no le da... ya veremos. Pero no hablemos ahora del mundial, hay que clasificar primero. La Selección tiene que ganar lo que tenga al frente. El futuro es el aquí y el ahora.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET