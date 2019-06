‘A Colombia le irá bien en la Copa América: David Beckham

Después de muchos días de lluvia, un sol abrasador se abrió espacio en Bogotá para acompañar la primera visita al país del británico David Beckham. No era para menos.

El referente del fútbol de Inglaterra, ganador de 20 títulos en su carrera, 12 de ellos con el Manchester United –la Champions y seis Premier League incluidas–, dos con Real Madrid, uno con PSG y los demás con La Galaxy de la MLS, es ahora, en el retiro, un hombre cálido, cercano y sonriente que aparece en un salón oscuro con una elegancia y una naturalidad que le fluyen, además de ofrecer su ayuda para grabar, para tomar fotos, para asumir el papel de anfitrión cuando es a él a quien apuntan los focos.



¿Esta es su primera vez en Colombia?

Sí. Esta es mi primera vez.



¿Por qué esperó tanto tiempo para venir?

¡No lo sé! Es un país que siempre había querido visitar. Jugué contra Colombia varias veces. Y es un país al que siempre había querido venir. No sé por qué me tomó tanto tiempo, pero estoy emocionado de estar acá.



En Colombia, su nombre nos lleva a un partido del Mundial de 1998, a un hermoso gol que le hizo a Faryd Mondragón… Recordamos la actitud de los ingleses con él ese día...

Yo, obviamente, tengo grandes recuerdos de cuando jugué en ese Mundial contra Colombia. Fue mi primer partido en una Copa Mundo, era mi primer gol con la selección de mi país y era el cumpleaños de mi mamá. Y recuerdo haber jugado ese partido porque yo era un admirador de Carlos Valderrama; te digo, un gran admirador. Entonces lo miraba en la cancha y sabía que si tenía la oportunidad de intercambiar la camiseta, al primero que se la iba a pedir sería a él. Así que cuando tuve la oportunidad, la gente me estaba diciendo: ‘No, es una camiseta muy importante, deberías dársela a tu mamá, deberías quedártela, fue un gol muy importante el que marcaste’, pero lo único que yo quería era que terminara el partido para intercambiar la camiseta con Carlos (risas). Así que personalmente son recuerdos grandiosos.

Entonces ya tiene un gran contacto con Colombia…

Claro, también pienso que aquí se producen algunos de los mejores jugadores del mundo y del mejor fútbol, un fútbol emocionante, un fútbol que me gusta mucho ver, el fútbol que yo quiero tener en mi equipo en Miami, el que me gusta ver y jugar. El fútbol colombiano siempre será uno de los de mejor nivel porque produce muchos talentos. Es parte de su cultura. Lo pude ver anoche, cuando salí a comer. La energía, el baile, la música; apenas comienza a sonar la música, uno ve que la gente comienza a moverse, y sucede lo mismo con el fútbol. Es parte de la vida en esta parte del mundo. Pienso en un país capaz de producir grandes jugadores como James, Falcao, estos grandes talentos que han estado activos durante un largo tiempo y que siguen siendo jóvenes.



Es evidente que sigue usted con atención el fútbol de Colombia…

Veo todo el fútbol, veo a todos los jugadores. Obviamente, a James jugando en el Real Madrid (como yo) y, luego, en el Bayern. Lo veo mucho porque pienso que es un jugador con muchísimo talento. Falcao, un gran goleador que le ha marcado al Manchester United, Mónaco y al PSG, es un tremendo goleador. Me gusta mucho ver a esos dos jugadores. Pero sé muy bien que hay otros jugadores igual de talentosos, y obviamente ahora que tengo mi equipo en Miami espero llevar jugadores colombianos, sería fantástico. Para los hinchas, para la gente, para mí es una gran emoción tener jugadores colombianos en mi equipo.



¿Y ya hizo algún acercamiento con algún colombiano?

Hemos hablado con algunos jugadores, pero sabes cómo es, no los puedo nombrar. Obviamente no hemos tomado ninguna decisión todavía. Eso vendrá en los próximos cuatro meses. Pero en este momento todavía estamos viendo a qué jugadores les gustaría ir. Habrá muchos rumores acerca de jugadores que estamos buscando, contactando, pero queremos jugadores buenos que aporten a nuestro equipo porque, como dije, esta parte del planeta produce algunos de los mejores jugadores del mundo.



Viene para el país una Copa América, ¿qué expectativa le genera el equipo para ese torneo?

Creo que tienen una muy buena oportunidad en la Copa América. Tienen un muy buen equipo, un equipo joven, un equipo que juega exactamente como debería para usar ese talento. La Copa América es uno de mis torneos favoritos por el estándar del fútbol, la técnica, el estilo del fútbol es muy especial, y hay tanta emoción alrededor de la Copa América… Así que pienso que a la Selección Colombia le va a ir muy bien y va a ser emocionante verla.



Estrena Colombia un entrenador que usted conoció en Real Madrid, Carlos Queiroz. ¿Qué opinión tiene de él?

Veremos. Yo creo que cuando eres un entrenador, cuando eres parte de un equipo, la gente te juzga acerca de qué tan exitoso eres, qué tan exitoso es el equipo; creo que eso solo se verá con el paso del tiempo. Carlos estuvo en Manchester United también, obviamente, en el Real Madrid. En cuanto a su personalidad, creo que es un gran entrenador y también una gran persona. Pienso que a los jugadores les va ir bien con él, creo que tiene un gran espíritu.



¿Qué falta para tener más futbolistas colombianos en la Premier y las grandes ligas?

Creo que solamente es que sigan jugando de la manera como lo están haciendo. Pienso que siempre hay oportunidades para jugadores que son top o tienen mucho talento. Personalmente, preferiría tener muchos colombianos en Miami; estamos buscando jugadores colombianos jóvenes, sería muy emocionante.



¿Disfrutó de este final de temporada con los equipos ingleses jugando las finales de la Europa League y de la Champions?

Fue increíble tener al Arsenal, al Chelsea, al Liverpool y a los Spurs. Fue un año grandioso para el fútbol inglés. Poder tener cuatro equipos en las finales de las dos competencias más grandes del fútbol. Fue un año excelente. Pero hay que ver qué va a suceder el año entrante. Creo que el Liverpool merecía ganar, jugaron mejor. Y el Chelsea merecía ganar la final también.



