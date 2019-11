Yerry Mina se confiesa con la prensa inglesa 

Yerry Mina concedió una extensa entrevista al diario Daily Mail de Inglaterra, en la que se refirió a todas las dificultades que ha tenido después del Mundial por las constantes lesiones. Habló, justamente, de la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo, de su salida del Barcelona y de lo que vive en estos momentos en el Everton.

"Prefiero mirar el futuro paso a paso. Intento mejorarme todo el tiempo. Me miro a mí mismo, veo los errores que cometo y quiero mejorar y erradicarlos de mi juego", dijo el defensor Colombiano.



Mina se refirió a su llegada al Everton y a la paciencia que le han tenido por sus lesiones. "En un momento como este, es importante tener un frente unido. Hablamos juntos todo el tiempo. Debemos mejorar. Es como una gran familia aquí: estoy tan feliz de haber tomado la decisión de venir. No puedo explicar lo feliz que estoy de que mis compañeros de equipo me hayan aguantado mientras trato de llegar a un acuerdo".



'Las cosas fueron muy difíciles el año pasado. Es fácil ser feliz cuando estás en un buen momento. Es cuando llegan los malos momentos que es un poco más difícil. Cuando tienes esa frustración y tristeza y las cosas te deprimen, es importante mantener ese buen espíritu". agregó.



Respecto a su recuperación tras las múltiples lesiones, dijo: "Estoy muy agradecido por el papel que jugó nuestro fisio Danny Donachie. Fue un comienzo difícil, difícil y complicado con cuatro o cinco lesiones, una tras otra. Eran heridas que no podías explicar, todas en la misma área alrededor de mi pie. Pero Danny siempre estaba allí, ayudándome".

Yerry Mina. Foto: Reuters



Respecto a su salida del Barcelona, comentó: "Fue un momento difícil pero, nuevamente, es como si Dios te estuviera probando. Salí y lo pasé de maravilla en la Copa del Mundo. Me hizo muy feliz. Pero luego vino la lesión y fue difícil. Eres probado por el Señor. Ahora me siento bien conmigo mismo. Me siento fuerte, confiado. Es casi como si Dios estuviera compensando esos dos malos años", dijo.



También fue consultado por el partido de Colombia contra Inglaterra en el Mundial de Rusia. "Teníamos que ser físicos. Kane es un gran jugador con una gran habilidad técnica. Fue una gran pelea. Los dos queríamos pasar a la siguiente etapa. Desafortunadamente nunca funcionó para nosotros. Pero ese juego me ayudó a venir aquí. He tomado la decisión correcta. Fue la mejor decisión que pude haber tomado", puntualizó Mina.



