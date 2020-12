Entrevista: Cuadrado, el futbolista colombiano del año para EL TIEMPO

Juan Guillermo Cuadrado ya lo piensa dos veces antes de hacer un amague. Sabe que es un experto en ese arte de la gambeta. Pero hoy, a sus 32 años, y cuando ya es un símbolo de Juventus, prefiere ir al frente, tirar un centro, una asistencia. Así es el Cuadrado de ahora, más maduro –dice–. Un Cuadrado que fue elegido por EL TIEMPO como el futbolista colombiano del año por su desempeño y su rol en el equipo de Turín, donde tuvo un 2020 redondo.

Es lunes. Comienza a caer la noche en Italia. Cuadrado tiene que descansar porque al día siguiente tiene partido. No importa, atiende la llamada de EL TIEMPO. Se lo escucha alegre, de buen ánimo, y más cuando se le dice que fue elegido como el mejor del año. Se ríe, da gracias a Dios y se dispone a repasar lo que fue su 2020 con la camiseta de Juventus, el club en el que este año superó los 300 partidos en Serie A, en el que ganó otro 'scudetto', y donde tuvo el privilegio de ser por primera vez capitán. Cuadrado no amaga las preguntas sobre él y sobre la Selección Colombia, responde de frente, como si solo tirara asistencias.



(Le puede interesar: ¡Regalo de fin de año! Fredy Guarín, nuevo jugador de Millonarios)



¿Qué opina de ser el mejor futbolista colombiano del año?

Muy contento, imagínese, agradecido con Dios por eso, porque es quien me respalda. Esto es fruto del trabajo y de tanto sacrificio y disciplina que uno mete en el día a día. Me siento orgulloso de este reconocimiento.



Ha recibido muchos elogios este año. ¿Cómo califica su 2020?

Me fue muy bien. La temporada pasada comenzamos con (Maurizio) Sarri y ahora con (Andrea) Pirlo, desempeñándome como lateral. Creo que he venido creciendo futbolísticamente, no solo en ataque, sino en la defensiva, y eso me ha ayudado mucho para estar enfocado y mantener un buen rendimiento. Esto es de mantener esa disciplina y querer mejorar cada día.



¿Cómo ha manejado el estrés de la pandemia?

Es de todos los días. Cada dos días a las pruebas, cuando hay partido de Champions son más pruebas, y todo eso es complicado. Y se siente nostalgia de llegar a jugar un Barcelona-Juventus y no tener público, es difícil, pero amamos el fútbol y nos apasiona tanto que aún sin público, tratamos de dar lo mejor y hacer como siempre. Toca encontrar mayor fuerza porque a veces el público ayuda en esos momentos difíciles; el grito hace falta, los aplausos con una buena jugada, o el chiflido en una mala, je je. Todo eso hace falta. Ya llegará el momento.



¿Y en lo personal, qué tanto lo impacto?

Todo este tiempo ha sido difícil para muchas personas, para unos más difícil, otros menos, pero este tiempo la verdad lo he visto como de reflexión, un tiempo en el cual uno pueda dar de esas bendiciones recibidas hacia otros. Fue un tiempo con mi esposa, de mostrar generosidad con los demás. Nos gusta ayudar a los que lo necesitan. Intentamos hacerlo así, a través de la fundación Juan Guillermo Cuadrado. También fue un tiempo en familia, de compartir, de conocer más a nuestros hijos, el corazón de ellos, porque estando las 24/7 con ellos, es un tiempo lindo.



(Lea también: Así van las negociaciones de Colombia con Reinaldo Rueda)

Cuadrado, en pleno partido con Juventus. Foto: EFE

¿Cómo es que ha logrado encontrar esta regularidad en el año?

Cuando hay partidos tan seguido es difícil mantenerse, pero creo que con entrenamiento, la buena disciplina y la alimentación, eso te ayuda para estar preparado, y mientras más juegues, vas a tener más ritmo. Gracias a Dios tengo continuidad.



¿Es su mejor momento?

Sí, estoy teniendo un buen momento, aunque creo que en la Fiorentina también tuve momentos muy buenos. Pero ahora soy un Juan Guillermo diferente, más maduro, sabiendo dónde jugar, dónde arriesgar, cuándo tirar el pase, el centro, en vez de ir a gambetear o driblar. Soy otra versión, diferente al de Fiorentina.



Pero mantenerse en un equipo como Juventus debe tener más méritos...

Sí, en un equipo tan grande, con tantos jugadores de nivel, la competencia está, y eso te ayuda a exigirte más, a no dar espacios para que no te quiten el puesto. Es importante mantenerse bien en cada entreno, en cada partido, dar lo mejor siempre.



¿Cómo se siente de compartir con tantas figuras, mantenerse y sobresalir?

Muy tranquilo. Eso es bonito, jugar con jugadores referentes como Cristiano, Dybala, Buffon, Alex Sandro, Danilo... Han jugado en grandes equipos y estar con ellos es un orgullo, y más sabiendo que hago parte de eso, en un gran club, lo vivo con mucha humildad.



¿Ser capitán de la Juve en algunos partidos qué responsabilidades adicionales le ha traído?

Je, je, eso es un orgullo, ser el primer capitán colombiano en la Juve fue algo muy bonito. Ya después de llevar varios años aquí, el ser líder del equipo y que te tengan presente es de responsabilidad, adentro y afuera de la cancha, es bonito eso. Aparte, tenemos referentes importantes como Cristiano o Buffon, y al estar entre esos líderes trato de ser un buen ejemplo, no solo como jugador.



¿Cómo fue ese momento cuando le ponen el brazalete?

No me dijeron ni me manifestaron nada antes. Fue contra Spezia y luego contra Cagliari, y fue muy bacano el gesto porque con Cristiano y Buffon, y que me la dieran a mí es algo de respeto y de lo que te has ganado en el club. Eso es orgullo.

Juan Guillermo Cuadrado, en acción con Juventus. Foto: EFE

Este año además ganó otro título en la Seria A, aunque ahora está un poco más complicado...

Para nosotros eso siempre es un objetivo, estamos trabajando para poder defender el titulo, ya sería el décimo 'scudetto', aunque no es fácil, está difícil, todos están bien armados, quieren ganar, más después de tanto ganar Juventus… Está siendo combativo todo, pero trabajamos fuerte para obtener otro título



Este año se convirtió además en un asistidor destacado, el mejor en la Champions... (lleva 8 en esta temporada, 5 en Liga de Campeones y 3 en la Serie A)

Sí, estoy trabajando mucho en eso, porque jugando por el lado derecho los compañeros me dicen que trate de no driblar mucho, sino de ir hacia adelante y centrar, porque lo hago bien, je, je; ellos me dicen que lo estoy intentando, y gracias a Dios que está saliendo, y quiero seguir así.

los compañeros me dicen que trate de no driblar mucho, sino de ir hacia adelante y centrar, porque lo hago bien FACEBOOK

TWITTER

La vieja discusión: ¿de lateral o de volante?

Casi siempre estuve de lateral este año, me siento bien, cómodo y con la libertad que me da el profe para ir al ataque. Él insiste en que esté bien parado atrás y cuando haya espacio, que no me quede esperando, sino que salga a hacer esa otra opción en ataque, entonces estoy cómodo en estos dos años que he jugado ahí, y conociendo cada vez más la posición.



¿Qué ha pensado para su futuro? Porque se habla de una opción en China...

En el futuro ahora no pienso. Me quedan dos años más en Juve, cuando llegue el momento pensaré en eso.



¿Qué opina de ser el mejor del año, por encima de James, Duván, Falcao...?

Simplemente estoy contento y agradecido con Dios por eso, sabiendo que todos los jugadores colombianos tratan de dar lo mejor de sí. Más allá de que lo gane Juan o Muriel o Falca o James, es importante dejar el nombre de Colombia en alto.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano. Foto: AFP

¿El lunar para todos en la Selección es el arranque en la eliminatoria?

No arrancamos mal. Arrancamos como esperábamos en los primeros partidos, con un partido bueno contra Venezuela, y en Chile fue muy difícil lograr empatar, con buena actitud y berraquera demostramos algo muy bueno; ya en los siguientes partidos (Uruguay y Ecuador) queríamos dar lo mejor, conseguir los resultados, no se dio, el fútbol es así. La gente siempre va a querer tapar lo bueno que has hecho. Más allá de todo eso, estábamos, y estamos, haciendo un buen papel. Creo y confío en que la Selección esta para grandes cosas, pero dos partidos feos no nos quitan eso. Tenemos el objetivo de ir al Mundial, lo podemos lograr. Hay que aceptar las críticas, que no fueron los partidos que queríamos, pero tenemos el objetivo en la mente.



¿Qué pasó realmente?

Así es el fútbol, uno planea las cosas, a veces no salen; cuando jugamos con Uruguay recibimos esos dos goles tan rápido en Barranquilla, con la humedad, el calor, y después quisimos, pudimos haber ido 2-1, 2-2 en el primer tiempo, y no se nos dio, y menos con el desgaste, corriendo, esforzándonos más, y Uruguay jugó muy bien, y en Barranquilla si te tocan y corres también te desgastas, es que nosotros también sentimos calor y humedad. Queríamos ir a buscar y no pudimos, eso nos desgastó. En Ecuador fue igual, con los goles muy rápido nos tocó ir contra la corriente, quisimos y dejamos espacios, y eso nos lo cobraron. Pero eso ya pasó, a veces se gana, a veces se empata y a veces se aprende. Hay que aprender de eso y voltear la página, vienen partidos difíciles y tenemos que estar bien.

(Lea además: Cuadrado definió su futuro: ¿se va a China o se queda en Italia?)



¿Le molestó que se hablara de problemas internos en la Selección?

No, yo sé lo que quiero y en quién confío. Quien vive de los aplausos muere por la crítica. Esos mismos que te aplauden son los primeros que te van a criticar. Obvio, quedas dolido, triste, pero con confianza en Dios, que si eso pasó, nos ayudará para algo mucho mejor. Y de lo que se dijo, yo no pongo cuidado...



¿La Selección está unida?

Sí, siempre hablamos y somos una familia, y la familia ante las dificultades está ahí, unida en los momentos difíciles. Enseguida de lo que pasó, nos dolió, pero pensamos en lo que se viene en los clubes para estar bien en los partidos de marzo. Sé que lo estaremos.



Usted fue de los únicos que se pronunciaron tras la salida de Carlos Queiroz...

Yo siempre dije que le agradecía por todo lo que hizo, porque fue un gran ejemplo, como un padre, eso conocí de él en poco tiempo.



¿Estuvo bien la decisión de su salida?

La decisión fue parte de la Federación, pero eso es respetable, y ya Dios sabrá por qué.



Podría llegar Reinaldo Rueda... ¿Qué opina?

No tengo idea de quien será. Esperemos que el que venga llegue a aportar.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET