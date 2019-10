Falcao García rompió su silencio y dio entrevista en Turquía 

En una extensa entrevista a la pagina web de la Uefa el atacante colombiano Falcao García se refirió a todo su presente en el Galatasaray, a su carrera como delantero, y no evitó el tema de la serie de partidos que tendrá contra Real Madrid en la Liga de Campeones. Esto fue lo que dijo el colombiano.

Ser delantero: "Te vas formando a medida que pasan los años, vas adquiriendo conocimientos y perfeccionado en el arte de ser atacante. El esfuerzo y trabajo lo son todo".



"La experiencia da cuenta que no solo es tener ímpetu o ganas. Vas desarrollando la capacidad de leer la jugada, de tener más paciencia y esperar el momento y saber a dónde atacar, o conocer cómo se desarrollan las jugadas".



"Nací con esa capacidad y la fui mejorando con los años, se volvió una especialidad, pero es como todo, encuentra cierta facilidad y se va perfeccionando. Trato de estudiar al rival, a los defensores, al portero, y teniendo en cuenta sus características empleas una estrategia, ciertos movimientos".



El gol: "Para un delantero es muy importante el gol. Cuando haces gol te cambia el panorama, te llena de confianza mayor, quizá con experiencia ya no dependes tanto y estas más tranquilo, pero el delantero es el gol, cuando estas enchufado con el gol todo es mas fácil y fluye".



Galatasaray: "Somos un equipo en formación porque vinimos muchos futbolistas. Estoy confiado en lo que pueda hacer este grupo. Necesitamos tiempo y partidos. El último no lo ganamos en casa, pero no tiene que ser algo que nos tire para abajo. Hay calidad para afrontar estos partidos con la mayor motivación y fe para los objetivos".



Real Madrid: "Ellos también están con dudas, son Real Madrid, con grandes futbolistas. Esperemos que como equipo estemos más acoplados para obtener los resultados que necesitamos. Van a ser dos partidos muy importantes, sobre todo el primero en casa. Siempre es motivante jugar contra grandes equipos. Es excitante para cualquiera enfrentar al Real Madrid. Ojalá podamos dar espectáculo y conseguir los 3 puntos".



El club: Galatasaray es muy grande. Este desafío me llamó la atención. Hay una cantidad de jugadores importantes y tengo la fe en que puede ser un buen año. No lo dudé. (...) Es una pasión similar a la del fútbol suramericano, quizá la mejor de Europa, con ambiente espectacular. Estoy disfrutando los partidos. Ojalá pueda darle muchas alegrías a esta afición".



"Las personas del club me dan una mano muy grande. Estamos adaptándonos. No es fácil un cambio así. Pero disfrutamos esta aventura. Los hinchas me demostraron en todas partes que querían que yo viniera. Ellos tuvieron un factor importante para venir. Conquistaron mi corazón y por eso quise venir.





