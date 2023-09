El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, compartió su perspectiva sobre su exitosa carrera en el mundo del fútbol, al destacar que su mayor logro no se encuentra en los títulos de renombre que ha ganado, como la Liga de Campeones y la Premier League, sino en su ascenso con el Mainz a la máxima categoría del fútbol alemán en 2004.



(Le puede interesar: Amaranto Perea, preocupado por cancha del juego Chile-Colombia: 'Queremos garantías').

Durante una visita a Maguncia, Klopp recordó el desafiante camino que enfrentaron.



"Las condiciones eran tan malas que nadie lo consideraba posible. Pero mantuvimos el norte y lo conseguimos. Después he ganado títulos más importantes, pero también porque he tenido mejores equipos a mi disposición, mejores condiciones, más dinero", expresó el entrenador.



El exfutbolista alemán subrayó la importancia de la percepción personal en su éxito: "No se trata de cómo se ven las cosas desde fuera, sino de cómo lo siente uno".



(Le puede interesar: Lionel Messi: así es la multimillonaria mansión que compró frente al mar en Miami).

Facebook Twitter Linkedin

Jürgen Norbert Klopp es un exfutbolista y entrenador alemán. Foto: EFE

El entrenador también rememoró su ascenso con jugadores cuyas carreras estaban en un punto crítico, brindándoles una segunda oportunidad.



Mainz fue el primer club en el que Klopp se desempeñó como entrenador. Luego, continuó su exitosa trayectoria en el Borussia Dortmund, donde conquistó la Bundesliga en 2011 y 2012, además de la Copa de Alemania en ese último año.



En 2013, llevó al Dortmund a la final de la Liga de Campeones, donde sufrió una derrota 2-1 ante el Bayern.



Finalmente, en 2015, Klopp se unió al Liverpool, logrando títulos notables como la Liga de Campeones en 2019, la Premier League en 2020 y la Copa de Inglaterra en 2022.

Liverpool, a los pies de Luis Díaz, héroe de clasificación a final de Champions

Más noticias

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.