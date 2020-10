¿Montero o Vargas?: el dilema en el arco para la Selección Colombia

Es una baja sensible. David Ospina, el arquero titular de Colombia, el que ha atajado en los dos últimos mundiales y en las dos últimas eliminatorias, y sin ceder su lugar, está por fuera. No viene con la Selección en el inicio de la clasificación para Catar 2022 el viernes contra Venezuela ni luego contra Chile, el próximo martes, ya que no fue autorizado para salir de Italia. Entonces se abre el debate sobre quién debe ser el titular, si Camilo Vargas, arquero del Atlas de México, o Álvaro Montero, del Deportes Tolima.

Vargas, de 31 años, ha esperado con mucha paciencia su oportunidad. Fue a Brasil 2014 y a Rusia 2018 con Pékerman, para estar en el banco, siempre a la sombra de Ospina. Y no ha sido del proceso de Queiroz. Montero es el nuevo, el de 29 años, el que ya atajó cuando David no estuvo en este ciclo, en dos partidos, uno de ellos en la Copa América contra Paraguay, y un amistoso contra Venezuela. Son dos porteros llenos de facultades, que se disputan el arco de la Selección.



(Le puede interesar: Con Falcao y James, la legión europea de Colombia llegó a Barranquilla)



Faryd Mondragón, exportero de la Selección Colombia, analizó las posibilidades de cada uno. Se decanta por Vargas, pero cree que el titular será Montero. “Camilo desde un año largo tiene muy buen presente, muy buen día a día en la liga mexicana, está en el top 3 y eso es digno de destacar, permanentemente es titular. Es un arquero con edad dulce, con mucha experiencia, muchos partidos, con procesos de dos mundiales, dos eliminatorias. Así que si bien no ha estado tan estable en el proceso Queiroz, cuenta con muy buen concepto de Des McAleenan, el entrenador de arqueros de la Selección. Y Montero es el gran futuro del arco, cuando David y el mismo Camilo ya no estén”.



Mondragón, conocedor como pocos de esos dilemas del arco, agrega: “Por gusto futbolístico, Montero es el que más le gusta a Queiroz después de David. Tiene gran envergadura, condición y fundamentación. La incógnita es el tema de que sería su debut oficial. Siempre debe haber una primera vez, un día uno. Por mi lado, sea Camilo o Montero, David tiene muy buen respaldo y estaríamos bien representados. Los dos tienen carácter y personalidad y talento para ser titulares. Elegiría a Vargas, pero creo que el técnico va a poner a Montero”, dice.

(Lea además: Así será la primera fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022)



Montero, de dos metros de estatura, es visto como el arquero del futuro, pero, ya que Ospina no está, se le podría adelantar la oportunidad. Ya tuvo el respaldo de Queiroz, y, tal como dice Mondragón, parece ser de su agrado. Camilo saca a relucir su experiencia y su nivel en la liga mexicana para asumir el rol que tanto ha estado esperando.



Agustín Julio, exarquero de la Selección Colombia, opina justamente que la experiencia internacional debe marcar diferencia a la hora de elegir. Su candidato es Vargas. “¿Por qué Camilo Vargas? Porque uno de los méritos de jugar en el exterior y ser titular en tu equipo es ser un buen arquero. Y es un plus cuando juegas en el exterior. Eso da un repunte. Una cosa es estar en el torneo colombiano y otra, en México, donde hay más roce con jugadores de diferentes selecciones, y más si eres figura”, opina.

(Lea también: Jugador de Venezuela, devuelto en El Dorado por prueba covid)



Julio considera que a Montero aún le falta hacer tránsito internacional para suceder a Ospina. “Con respeto por él, que me parece un excelente arquero, primero tiene que salir al exterior y demostrar si da para ser titular en la Selección. Mi arquero titular es Vargas porque jugar en el exterior le da ventaja inmensa sobre los del torneo local”, opina Julio.



DEPORTES