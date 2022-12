El joven delantero brasileño Endrick, considerado a sus 16 años uno de los talentos más prometedores del fútbol, se incorporará al Real Madrid a partir de julio de 2024, por una suma "confidencial", anunció este jueves su club, el Palmeiras.



Así mismo, el Real Madrid también hizo oficial el fichaje del delantero brasileño después de alcanzar un acuerdo con el propio jugador, su familia y el Palmeiras, club en el que milita y en el que seguirá hasta 2024.

el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024

TWITTER

"El Real Madrid C. F., la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024. Hasta entonces, Endrick continuará con su formación en la S. E. Palmeiras.



El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club", informó el Real Madrid en un comunicado. El club que preside Florentino Pérez se asegura la llegada de uno de los futbolistas con mayor porvenir de Brasil y continúa con la política de incorporar jóvenes talentos que destacan en el campeonato del país sudamericano, como sucedió en su momento con Vinicius Jr. y Rodrygo Goes.

Endrick es ya un ídolo en el Palmeiras y ha centrado las miradas de los grandes clubes de Europa. De hecho, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, confirmó contactos con él y con su padre y mostró su deseo de que pudiera vestir de azulgrana.

Endrick Foto: AFP

A sus 16 años, la venta de sus camisetas se ha disparado desde que firmó su primer contrato profesional y, además de su habilidad con el balón en los pies, se ha convertido también en imagen de marcas importantes que no han dudado en apostar por él. Su rendimiento deportivo ha estado a la altura de las expectativas.



Decisivo el pasado mes de septiembre en la final del Campeonato Brasileño Sub'20 al marcar el gol de la victoria contra el Corinthians, en noviembre celebró junto al primer equipo del Palmeiras la conquista del undécimo título liguero del club.



Una vez logrado ese éxito, el próximo objetivo de Endrick será alzar también el trofeo de campeón del Sudamericano Sub'20 de Colombia 2023. Endrick ha sido convocado por el seleccionador Ramón Menezes para esa cita, que se disputará entre el 19 de enero y el 12 de febrero.

Endrick, un rompedor de récords rumbo a Europa

Endrick no ha parado de romper récords desde que aterrizó en el Palmeiras. Tiene solo 16 años, es zurdo y mide 1,73 metros. Considerado la mayor revelación del fútbol brasileño desde la irrupción de Neymar.



Endrick Felipe Moreira de Sousa nació en Brasilia en 2006, y pondrá rumbo a la disciplina blanca a partir de julio de 2024, cuando cumpla 18 años, según anunciaron ambos clubes. Seguirá los pasos de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, ya asentados en el conjunto madridista.

Su postura en el campo recuerda, salvando mucho las distancias, a Romário, por su potente tren inferior, su velocidad y su facilidad para ver portería. Se termina así una de las últimas novelas del mercado de fichajes. El jovencísimo delantero, a pesar de su corta edad, ya es una máquina de hacer dinero, ocupa portadas a los dos lados del Atlántico y se espera que sea la próxima gran estrella de la selección brasileña.



Demasiadas esperanzas para la decena de partidos que ha jugado hasta el momento con el primer equipo del Palmeiras, donde milita desde 2017. Ya ha entrado en la historia del club paulista. Es el más joven en debutar (con 16 años, 2 meses y 15 días) y marcar (16 años, 3 meses y 4 días) con el equipo principal, al que subió este mismo año, cuando el pasado 21 de julio firmó su primer contrato profesional.

En las categorías inferiores también ha roto todo tipo de marcas. Es el único jugador en la historia del Palmeiras que ha conquistado al menos un título en todas las categorías del club: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y, finalmente, el primer equipo, con el que ganó el Campeonato Brasileño de 2022.



Empezó a llamar la atención sobre todo a partir de su brillante actuación en la pasada "Copinha de Sao Paulo", la mayor competición de fútbol júnior de Brasil que siguen de cerca los ojeadores de los clubes más poderosos del mundo.

Ante rivales hasta cinco años mayores que él, Endrick fue elegido el mejor jugador del torneo que terminó ganando el Palmeiras y en el que marcó un auténtico golazo de chilena elogiado hasta por la FIFA. Empezaba la "Endrickmanía".



Como muchas de las grandes estrellas brasileñas, Endrick tiene orígenes muy humildes en este país de 213 millones de habitantes donde la regla es la desigualdad social, en especial para la mayoritaria población negra.



Nació en la periferia del Distrito Federal de Brasilia, y a los cuatro años ya estaba dando patadas al balón. Se empezó a destacar desde bien pequeño. Su padre, Douglas Sousa, publicó los goles de su hijo en YouTube y buscó interesados entre los grandes clubes brasileños, que se concentran principalmente en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Uno de ellos fue el Sao Paulo, que invitó a la familia a mudarse a la región, aunque solo le ofrecieron una ayuda económica de 150 reales (casi 30 dólares) al mes, según relató Sousa en una entrevista pasada. Corinthians y Santos, desde donde salieron Neymar y Rodrygo Goes, también tocaron a su puerta, pero igualmente no quisieron costear los gastos del alquiler de la familia en Sao Paulo.



El Palmeiras sí apostó fuerte, atendió sus necesidades y Endrick empezó a jugar en la cantera del equipo verdiblanco en 2017, con apenas diez años. Esos primeros meses en la capital paulista no fueron fáciles.

Su padre se puso a vender desayunos en una terminal de autobuses, aunque más tarde, el Palmeiras le ofreció ser empleado doméstico en el centro de entrenamiento. Sobre el campo, Endrick se destacó desde el primer día con una evolución meteórica.



Mientras, su nombre empezaba a circular por los despachos de los clubes más potentes de Europa. En los últimos meses se ha especulado con el interés del Barcelona, Chelsea, París Saint-Germain (PSG) y Real Madrid, que finalmente ha conseguido atar a la perla brasileña.



SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

*Con información de EFE y AFP.

