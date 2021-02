Luto en el Liverpool: hallan muerto al padre de Alisson Becker

José Becker, padre del portero del Liverpool Alisson Becker, salió este miércoles cerca de la propiedad que tiene la familia, en Brasil. Horas después, fue reportado como desaparecido, así que las autoridades de ese país iniciaron las labores de búsqueda.



Infortunadamente, hacia la media noche, el cuerpo de bomberos confirmó que el hombre, de 57 años, se habría ahogado y encontraron su cuerpo sin vida en una presa en Lavras do Sul.



Hasta el momento no de ha dado a conocer mucha información sobre el caso, pero según el reporte de las autoridades el accidente ocurrió hacia las cinco de la tarde de este miércoles y no hay ningún indicio de homicidio.



El señor Becker era aficionado a la pesca y justamente, había salido de su propiedad para ejercer esta actividad, pero como se demoró más de lo habitual, la familia tuvo que dar parte a las autoridades, que iniciaron las labores de búsqueda. Más tarde, en vista de que las horas seguían pasando y no daban con el paradero del hombre, el cuerpo de bomberos de la región se unió a la búsqueda.



Siete horas después, de acuerdo con 'Daily Mail', un amigo de la familia localizó el cuerpo sin vida del padre del futbolista y avisó a los bomberos.



José era corredor de bienes raíces y estaba casado con Magali Lino de Souza Becker, con quien tuvo a los futbolistas Muriel y Alisson Becker.



Como es de esperarse, el mundo del futbol se unió al dolor de la familia y lamentaron lo sucedido. Uno de los primeros en manifestarse fue el Club Fluminense.



"El Fluminense Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de José Agostinho Becker, padre de los porteros Muriel y Alisson. Entregamos toda nuestra fuerza a nuestros amigos y familiares", escribió el equipo en su cuenta de Twitter.



O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

